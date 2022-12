Verucchio, per Natale la Rocca diventa un'emozionante Escape Room

Eventi

Verucchio

| 14:30 - 02 Dicembre 2022

Panoramica di Verucchio con le luci natalizie accese.



Dal 4 dicembre al 6 gennaio torna il “Natale a Verucchio” alla Rocca Malatestiana e al Museo Archeologico di Verucchio, con un programma di eventi per adulti e bambini tra cui visite guidate, degustazioni gratuite e una escape room per tutta la famiglia.



Ogni domenica alle ore 10 è in programma “Nobili Guerrieri: il potere e la guerra. Armi e aristocrazia a Verucchio”, una visita guidata al Museo Archeologico dedicata agli strumenti di guerra, agli oggetti rituali e ai simboli di prestigio presenti al Museo. Alle ore 11.30 alla Rocca Malatestiana parte “La Rocca del Sasso”, una visita guidata al luogo in cui nacque Malatesta da Verucchio, capostipite della casata malatestiana.



All’interno di Natale a Verucchio sono in programma anche tre appuntamenti di “Borgo di Gusto”. Visite guidate gratuite dedicate al borgo, al Museo e alla Rocca con al termine una degustazione di prodotti tipici del territorio da parte di alcune realtà locali.



Il primo appuntamento è in programma domenica 18 dicembre alle ore 15 con una passeggiata alla scoperta del Borgo di Verucchio fino al Museo Civico Archeologico, alla scoperta della civiltà Villanoviana. Al termine della visita al Museo, l’azienda agricola il Borgo di Mario Zaghini si racconta attraverso una piccola degustazione fatta di sapori e colori del nuovo extravergine di oliva appena prodotto. Il secondo appuntamento è lunedì 26 dicembre alle ore 15, una passeggiata alla scoperta del Borgo di Verucchio fino alla Rocca Malatestiana, culla dei Malatesta. Al termine della visita in Rocca, degustazione di Verruccese dell’azienda agricola San Rocco, un vitigno rosso la cui coltivazione era limitata esclusivamente ai territori limitrofi alla Rocca di Verucchio Infine, l’ultimo appuntamento di “Borgo di Gusto” è previsto per venerdì 6 gennaio alle ore 15, una passeggiata alla scoperta del Borgo di Verucchio e dei presepi natalizi, fino alla Rocca Malatestiana che ospita una mostra dedicata a questi ultimi. Al termine della visita assaggio di Mieli in compagnia di Muriel Corroppoli che racconterà il magico mondo delle api e dell’apicoltura.



Sabato 24 dicembre alle ore 15 e alle ore 17 è in programma una escape room per famiglie alla Rocca del Sasso. I partecipanti dovranno riuscire a risolvere indovinelli e enigmi i per uscire in un’ora della Rocca.



I biglietti per le visite guidate in Rocca e al Museo e la junior escape room sono acquistabili online su shop.atlantide.net nelle sezioni dedicate al Museo e alla Rocca di Verucchio. Per partecipare agli eventi gratuiti di “Borgo di Gusto” è obbligatoria la prenotazione: 0541 670280 | archeologicoverucchio@atlantide.net



Dal 26 dicembre al 6 gennaio il Museo Archeologico sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 e la Rocca Malatestiana tutti i giorni dalle 10 alle 17.