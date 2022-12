Ponte dell'Immacolata, verso il Capodanno aperture per oltre 300 hotel

Attualità

Rimini

| 13:54 - 02 Dicembre 2022

Foto di repertorio.

Sono buone le aspettative in termini di presenze turistiche per il ponte dell'Immacolata a Rimini. Una festività "di grande interesse", affermano dall'ente turistico Visit Rimini, perché offre una mini-vacanza di quattro giorni. "In questo periodo si calcola che siano aperti circa 300 hotel" sui mille presenti in città "con un'occupazione del 60%", anche se continuano ad arrivare nuove richieste, e per questo altre strutture potrebbero decidere di aprire nei prossimi giorni. Buona anche la prospettiva delle presenze per il Capodanno, per cui si prevede un'occupazione "decisamente soddisfacente - aggiungono dall'ente - considerando che le prenotazioni sono decisamente più avanti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e che le richieste continuano ad arrivare". Per questo periodo si prevedono tra le 350 e le 400 strutture ricettive aperte. Fino a qualche giorno fa il tasso di riempimento era già superiore al 50%.