San Marino e Fano si scambiano la promozione dei loro eventi di punta, Natale e Carnevale

Attualità

Repubblica San Marino

| 13:42 - 02 Dicembre 2022

Un momento dell'incontro.



Il segretario di stato per il turismo Federico Pedini Amati, accompagnato dal direttore del dipartimento turismo e cultura Filippo Francini e dal direttore dell’ufficio del turismo Annachiara Sica, ha incontrato questa mattina (venerdì 2 dicembre) il sindaco di Fano Massimo Seri, l’assessore per il turismo e gli eventi del comune di Fano Etienne Lucarelli e Maria Flora Giammarioli dell’Ente Carnevalesca di Fano. Obiettivo dell'incontro, determinare opportunità di promozione reciproca degli eventi organizzati: in particolare la Repubblica di San Marino promuoverà, durante il Natale delle Meraviglie, il Carnevale di Fano, mentre la città di Fano ospiterà l’info point dell’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino durante il suo celebre Carnevale, il più antico d’Italia, con testimonianze e atti documentati fin dai codici Malatestiani del 1347.



La collaborazione si sviluppa nell’ambito del tavolo turistico territoriale e rientra nella promozione sinergica delle iniziative dei territori che hanno scelto di farne parte.