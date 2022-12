Rimini, 500 studenti di elementari e medie in corsa per borse di studio Karis

Scuola

Rimini

| 13:31 - 02 Dicembre 2022



Eduscopio, il portale della Fondazione Agnelli, ha confermato tre giorni fa e per il secondo anno consecutivo il “Dante Alighieri” della Fondazione Karis migliore liceo classico di Rimini, Cesena e Bologna. L’Alighieri aumenta ancora di un punto l’indice che valuta media dei voti e crediti dei suoi studenti: arriva a 80,97. Mentre, sono iniziate questa settimana le valutazioni delle prove scelte tra tre materie (inglese, italiano, matematica), svolte da 360 studenti di terza media di scuole pubbliche e paritarie della provincia di Rimini e San Marino, in occasione della 34^ edizione del concorso Karis. In palio, per ognuno dei vincitori di categoria, una borsa di studio per coprire la retta del primo anno di frequenza in uno dei licei Karis, a cui si aggiunge un buono da 500 euro in articoli scolastici.



Identico premio anche per i 120 giovanissimi di quinta elementare, naturalmente con borsa di studio per iscrizione prima media, messi di fronte a due prove, da scegliere tra scrittura creativa e disegno. In questo caso, bambine bambini sono stati accompagnati nello svolgimento del compito da due esperti delle materie: Gianfranco Lauretano e Franco Vignazia. La novità, in questo caso, è stata uscire dallo schema classico di concorso, per affrontare una prova esperienziale, accompagnata e guidata, passo a passo, dai due insegnanti.



È da segnalare la partecipazione alla manifestazione, insieme a ragazze e ragazzi delle scuole Karis, di decine di alunni di istituti pubblici quali: IC Marvelli, IC Centro Storico, IC Alighieri, IC Riccione.



La premiazione di entrambi i concorsi è in programma il 13 dicembre (ore 18.00 – sede Karis Comasca RN) a cui seguirà l’Open Night per chi vuole incontrare scoprire la realtà educativa dei tre licei Karis: classico, scientifico, linguistico. Domani (3 dicembre) e scatta invece l’Open Day delle scuole elementari di Rimini e Riccione.