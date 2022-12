Il festival del cinema di Confindustria torna a Rimini dal 26 al 30 aprile 2022

Eventi

02 Dicembre 2022

Pupi Avati presidente di giuria per il premio 'Cinema e industria'.



Ufficiali le date della V edizione de "La Settima Arte - Cinema e industria": la manifestazione che ha come proponenti Confindustria Romagna, Cinema Fulgor e Università degli Studi di Bologna - Dipartimento delle Arti, in collaborazione con il comune di Rimini, sarà in programma a Rimini dal 26 al 30 aprile 2022.



Sull’onda del successo delle prime quattro edizioni, che hanno portato a Rimini i grandi nomi dell’industria del cinema, la manifestazione si riproporrà nell’originalità che la contraddistingue come set ideale per conoscere, approfondire e comprendere i mestieri del cinema.



Un’occasione importante realizzata per la crescita culturale di tutto il territorio e per diffondere i valori dell’industria cinematografica, sostenendo il settore e tutto il suo indotto.



Le cinque giornate avranno un programma caratterizzato da proiezioni e anteprime, masterclass e momenti formativi che culmineranno con la cerimonia di consegna del premio “Cinema e Industria”, assegnato da una giuria di esperti presieduta dal celebre regista Pupi Avati.



“Citando Federico Fellini – spiegano i proponenti della manifestazione – il cinema ti impone un solo obbligo quotidiano, quello di fare. E l’obiettivo de La Settima Arte Cinema e Industria è proprio quello di spiegare il fare cinema, tutto quello che c’è nell’industria cinematografica, dall’espressione artistica a tutti i passaggi del processo produttivo e professionale. Essere riusciti a riempire le sale nelle prime quattro edizioni della manifestazione, anche nei difficili anni segnati dalla pandemia, è la dimostrazione che le persone sono curiose di sapere come si fa il cinema, quali sono le maestranze, com’è il lavoro quotidiano che porta alla nascita di un film e di un prodotto audiovisivo. La V edizione della festa del cinema di Rimini e della Romagna, sarà quindi una nuova occasione per conoscere tutto questo e vivere ancora una volta insieme la magia creata dall’industria dei sogni”.