Monica De Vitis, la storica segretaria di Confcommercio Rimini va in pensione

| 13:08 - 02 Dicembre 2022

La festa a Confcommercio per l'ultimo giorno di lavoro di Monica De Vitis.



Confcommercio della provincia di Rimini in festa per salutare la storica segretaria di presidenza, Monica De Vitis. Dopo 42 anni al servizio degli associati e dei dirigenti di Confcommercio, Monica è arrivata alla meritata pensione. Nel suo ultimo giorno di lavoro una emozionante festa a sorpresa ha riunito dirigenti, colleghi e rappresentanti delle categorie economiche di oggi e di ieri.



Alla festa hanno partecipato anche l’attuale presidente provinciale di Confcommercio, Gianni Indino e gli ex presidenti Richard Di Angelo ed Ennio Sanese che hanno voluto essere presenti per rendere omaggio a Monica De Vitis e al suo lavoro in associazione “svolto sempre con grande professionalità, gentilezza e disponibilità facendo un ottimo lavoro – hanno detto –, portandolo avanti sempre con lo spirito di collaborazione che contraddistingue la vita in associazione. Il suo sorriso ci ha accompagnato nei momenti belli e ci ha aiutato a superare quelli di maggiore difficoltà, perché Monica ha sempre saputo mettere a proprio agio chi ha lavorato al suo fianco e tutti i nostri soci. Ora le spetta il meritato riposo”.