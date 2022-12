A Rimini apre Casa Natale: regali solidali per aiutare i missionari

Attualità

Rimini

12:56 - 02 Dicembre 2022



Domani (sabato 3 dicembre), dalle 16.30, alla presenza di Monsignor Lambiasi e dell’assessore Kristian Gianfreda, sarà inaugurata a Rimini in Corso Giovanni XXIII, la Casa di Natale del Campo Lavoro Missionario, bella opportunità per acquisti solidali in vista delle Festività di fine anno ma anche spazio d’informazione e confronto con quanti vorranno condividere i valori che animano l’associazione da oltre 40 anni. Nato nell’ormai lontano 1981 per sostenere i missionari riminesi che operano nei paesi poveri del mondo, il Campo Lavoro è cresciuto nel tempo fino a coinvolgere l’intero territorio della Diocesi e una pluralità di soggetti di ogni appartenenza, dentro e fuori i confini della Chiesa. Dopo la dolorosa sospensione nel 2020 e 2021 a causa della pandemia Covid, quest’anno il Campo Lavoro è potuto riprendere con la tanto attesa 42a edizione svoltasi lo scorso aprile.



Alla grande raccolta porta a porta si sono poi affiancate per tutto il corso del 2022 diverse altre iniziative. Ricordiamo la partecipazione alla manifestazione “Rimini Antiqua” l’ultima domenica di ogni mese, il Mercatino estivo dei bambini in Piazza Tre Martiri, il “Mercatino delle ragazze” nella sede di Via Zavagli, il “Magazzino del Rustico” a Santarcangelo, il “Magazzino 13” a Lagomaggio, i vari appuntamenti organizzati a Riccione, Verucchio e altrove. Tante occasioni per promuovere quelle che sono da sempre le parole d’ordine del Campo Lavoro: economia solidale, riutilizzo delle risorse, nuovi stili di vita. Ma che hanno anche consentito di distribuire nel corso di quest’anno aiuti per oltre 174 mila euro nei quattro angoli del pianeta (vedi elenco).



Ringraziando i tanti volontari che con il loro entusiasmo hanno reso possibile questi risultati, il presidente dell’associazione Gabriele Valentini esprime l’augurio che con il nuovo anno il Campo Lavoro possa crescere ancora, coinvolgendo nuove energie e grazie al sostegno della Diocesi, mai venuto a mancare, e che proseguirà con l’arrivo del nuovo vescovo “che sappiamo particolarmente vicino ai giovani e alle persone in condizioni di bisogno”.



Casa Natale è a Rimini in Via Giovanni XXIII al numero 11. Resterà aperta tutti i giorni fino all’8 Gennaio con orario 9.30-12.30 e 15.30-19.30. "Merita una visita: libri, bigiotteria, giocattoli abbigliamento, articoli per la casa. Per un regalo di Natale conveniente e solidale non ci sarà che l’imbarazzo della scelta!", evidenziano dall'associazione.



Il Campo Lavoro ringrazia la famiglia Venturi per la cortese ospitalità. L’iniziativa è inserita nel progetto “No Tax Area” del Comune di Rimini.Altre informazioni su www.campolavoro.it.