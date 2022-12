Rimini, 20 giovani hanno ricevuto i contributi per praticare attività sportiva

Attualità

Rimini

| 12:42 - 02 Dicembre 2022

Foto di repertorio.



Sono state approvate le domande ammesse al progetto “Borsa di sport regionale famiglie”, il beneficio economico a favore dei giovani riminesi, appartenenti a nuclei familiari con situazione economica disagiata, a rimborso, parziale o integrale, del costo sostenuto per lo svolgimento dell’attività sportiva.



Il progetto ha consentito di assegnare 20 voucher ad altrettanti giovani riminesi appartenenti a nuclei familiari con situazione economica disagiata, per un valore totale di quasi 4 mila euro. Una misura di sostegno dello svolgimento della pratica sportiva dilettantistica, organizzata nel territorio comunale da enti aventi sede legale nel Comune di Rimini.



Contestualmente sono state destinate le risorse residue - oltre 9 mila euro - per la costituzione di un bando denominato “Borsa di sport regionale società sportive”. Un‘altra misura di sostegno che è dedicata in maniera specifica all’attività degli enti e delle società che organizzano corsi nelle strutture comunali, con persone diversamente abili.



Il bando, la cui scadenza è fissata alle ore 13 del 9 dicembre, è consultabile nella sezione bandi del sito del comune di Rimini.