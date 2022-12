Rimini, prodotti artigianali del territorio, apre il 'Mercato dei sogni di Natale'

Eventi

Rimini

| 12:26 - 02 Dicembre 2022

Immagine di repertorio.

Sabato 3 dicembre alle ore 16.30 in programma l'inaugurazione ufficiale del “Mercato dei Sogni di Natale” di CNA nella sua cornice naturale in via Poletti/Piazza dei Sogni davanti al Museo Fellini.





Sarà un brindisi insieme all’Assessore alle attività economiche Juri Magrini, in concomitanza con l’accensione delle luminarie, a dare il via ad un appuntamento che vede CNA protagonista da 42 anni nel sostenere l’artigianato artistico tradizionale nel cuore di Rimini durante le festività natalizie.







Come sempre scenografiche le tradizionali casette in legno inserite in giochi di luci ed alberature di Natale adiacenti alla rocca Malatestiana, con la giostra ottocentesca francese e i suoi rimandi felliniani.



Il "Mercato dei Sogni di Natale" di CNA punta a valorizzare prodotti unici, originali e artigianali del territorio: ceramica, legno, gioielli, argento, stoffa, oggettistica natalizia. Spazio anche alle eccellenze del food con panettoni, dolci natalizi, biscotti da forno, prodotti di canapa, panini gourmet, i vini e gli olii della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini.





Fino a domenica 8 gennaio 2023 nel cuore della città il “Mercato dei sogni di Natale” di CNA sarà una presenza fissa. “Questo gruppo è diventato una comunità di artigiani che fa della qualità, dell’unicità e della creatività artistica il suo elemento di identità - puntualizza Lele Faetani Presidente di CNA Artistico Tradizionale Rimini - Il nostro claim non poteva cambiare: "artigiano, italiano, fatto a mano". Siamo tutti professionisti con partita iva, non c’è spazio per hobbisti, improvvisazione o per prodotti rivenduti, viene tutto realizzato a mano direttamente da noi”.







Questi gli artigiani protagonisti del “Mercato dei Sogni di Natale” di CNA: “Faetani Arte” con le sue ceramiche, forme d’arte con la bigiotteria in ceramica e vetro, “Bottega Titità” con i lavori in carta, “Papageno wood” con lavori in legno, “La Fraternita” specializzata in lavori natalizi, i prodotti a base di canapa di “Canapa House”, lo zucchero filato di Catiuscia, le caldarroste di Martina, “Naturalmente Magico” con creme e saponi a base di bava di lumaca, "I Cecci” con cappelli femminili e lavori in tessuto, il “Borghetto delle Delizie” con panettoni e dolci di pasticceria artigianale, “Mondo Dipinto” con accessori dipinti rigorosamente a mano, “Forno Galeotto” con prodotti da forno abbinati all’oggettistica natalizia, “Il Bu” con i suoi panini gourmet, la “Strada dei Vini e dei Sapori” con i vini e gli olii del progetto Rimini Rebola.