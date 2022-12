Rimini, entrano nottetempo nella sede Cna e scardinano la cassaforte

Cronaca

Rimini

| 12:05 - 02 Dicembre 2022

Sede Cna Rimini.

Furto nella notte nella sede di Cna Rimini in piazzale Tosi. Ignoti ladri, scassinando la porta posteriore, sono entrati negli uffici e hanno scardinato la cassaforte. Ingente il bottino, che comunque è ancora da quantificare con precisone. Dai primi riscontri, oltre a del contante, mancherebbero assegni e diversi 'token', dispositivi portatili utilizzati per l'autenticazione a due fattori per accedere al conto corrente on line. La scoperta questa mattina, all'apertura, da parte degli impiegati. Gli uffici non hanno telecamere di sorveglianza. Sul posto per i rilievi i Carabinieri e la Scientifica.