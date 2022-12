Dispersi in zone impervie, esercitazione dell’Esercito e del Soccorso Alpino

Attualità

Esercitazione ed addestramento congiunto organizzato dall’Aviazione dell’Esercito e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Delegazione Marche.

Alcuni operatori sono stati lasciati e poi recuperati su cresta rocciosa con l’impiego

del verricello dell’elicottero NH-90 dell’Esercito; gli operatori del Soccorso Alpino sono stati coadiuvati dal personale militare con qualifica di “Elirecuperatore Avanzato” dell’AVES.

L’esercitazione in provincia di Pesaro Urbino in aree particolarmente impervie e difficilmente raggiungibili da mezzi terrestri, per addestrare i tecnici del CNSAS alle operazioni HSAR (Helicopter Search and Rescue).



Hanno partecipato alle operazioni circa 20 tecnici del Soccorso Alpino Marche con varie specializzazioni (Istruttori Tecnici Regionali, Tecnici di Elisoccorso, Medici, Sanitari e Tecnici di soccorso) che hanno collaborato con gli equipaggi di volo del 7° ”Vega” e gli Istruttori Elirecuperatori dell’Esercito Italiano.



Le esercitazioni congiunte tra AVES e CNSAS rivestono importanza fondamentale in termini di consolidamento delle sinergie e di affinamento costante delle tecniche e delle procedure di tutti gli assetti coinvolti nelle attività di Ricerca e Soccorso Aereo, che hanno come scopo primario la salvaguardia della vita umana.