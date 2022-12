Cronaca

Rimini

| 10:19 - 02 Dicembre 2022

Incidente a Rimini.

Scontro tra due auto questa mattina, venerdì 2 dicembre, a Rimini. Uno dei due mezzi, una Panda, stava impegnando la rotonda quando è stato urtato da un'altra macchina che proveniva da via Macanno. L'auto, che procedeva in direzione Rimini, ha colpito la Panda lato passeggero. Forse una mancata precedenza all'origine dello scontro. Uno dei due automobilisti è rimasto lievemente ferito. Sul posto per i rilievi la Polizia Locale.