In trasferta a Rimini a bordo di una 500 per la ‘truffa dello specchietto’

Cronaca

Rimini

| 09:37 - 02 Dicembre 2022

Immagine di repertorio.

Mette in atto la ‘truffa dello specchietto’, segnalato al 112, rintracciato e denunciato. Mercoledì pomeriggio sono arrivate diverse chiamate alla Polizia, soprattutto da parte di donne, che raccontavano di essere state avvicinate da un uomo a bordo di una 500, che le accusava di aver rotto lo specchietto della propria auto. Sia l’uomo che il mezzo sono stati descritti con precisione dalle mancate vittime della truffa. La Polizia lo ha rintracciato in via Euterpe a Rimini. Portato in questura ed identificato, è stato denunciato per tentata truffa e danneggiamento. E’ un italiano non residente in provincia di Rimini, arrivato in zona proprio per compiere la truffa.