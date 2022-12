Treni, per le festività raddoppiano le Frecce a Riccione 

Turismo

Emilia Romagna

01 Dicembre 2022

La stazione di Rimini.

Si consolida in Emilia-Romagna, con il nuovo orario di Trenitalia e Trenitalia Tper, in vigore da domenica 11, l'offerta ferroviaria con Bologna che si conferma centro nevralgico della rete Alta Velocità con l'introduzione di una ulteriore corsa veloce per Milano - con fermata anche a Reggio Emilia AV - e la conferma dei collegamenti diretti fra il capoluogo emiliano e Roma Fiumicino dedicati a chi deve raggiungere l'aeroporto.



Per le feste intensificati i collegamenti per il Sud, le montagne piemontesi e la costa romagnola. In particolare raddoppiano le fermate nella stazione di Riccione. Nei periodi di ponti e festività, infatti, sono confermate la coppia di Frecciarossa notturni Milano-Reggio Calabria, con fermate a Reggio Emilia AV e Bologna Centrale e le fermate aggiuntive dei treni della direttrice Adriatica nella stazione di Riccione che passano da 4 a 8. Torna anche il Frecciarossa per Oulx e Bardonecchia con fermate a Bologna Centrale e Reggio Emilia AV. Grazie al network Freccialink sarà poi possibile raggiungere in 'treno + bus', Cortina, Madonna di Campiglio, la Val Gardena, la Val di Fassa /Val di Fiemme e Courmayeur. A portata di mano anche le città d'arte dove non arrivano i binari grazie ai FrecciaLink, servizi su gomma in connessione con le Frecce da e per Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Confermata la coppia di Frecciabianca fra Ravenna e Roma, con fermata anche nella stazione di Rimini.