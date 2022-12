Calcio D, Unted Riccione: ingaggiato l'attaccante Mirko Vassallo

Sport

Riccione

| 18:42 - 01 Dicembre 2022

L'attaccante Mirko Vassallo con il presidente Cassese.



Lo United Riccione annuncia l’ingaggio dell’attaccante Mirko Vassallo. Vassallo vestirà la maglia biancazzurra a partire dalla sfida di sabato contro il Prato. La prima parte di stagione l’attaccante classe ’93 l’ha disputata con l’Aglianese con la quale ha segnato 2 reti. Luparense, Sangiovannese, Progresso, San Marino, Vado e Ligorna le squadre con le quali ha giocato in carriera. Carriera nella quale vanta una parentesi nel Campionato Sammarinese con le maglie di Fiorita e Tre Fiori, proprio con il Tre Fiori l’attaccante ha segnato una storica rete in UEFA Europa League.



Lo United Riccione comunica il trasferimento a titolo definitivo di Lorenzo Panaioli al Gladiator e di Bruno Catania al Legnano e la rescissione consensuale con Massimo Silvestri. La società ringrazia i tre attaccanti per le sfide affrontate insieme ed augura loro le migliori fortune.