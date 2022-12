Stanziati 600mila euro per il dragaggio del porto di Cattolica

Attualità

Cattolica

| 15:53 - 01 Dicembre 2022

Incontro nella sede municipale.

I lavoratori della Ferretti Group possono tirare un sospiro di sollievo. L’assessore regionale Andrea Corsini, in visita mercoledì 30 novembre a Cattolica, ha infatti ufficializzato lo stanziamento di 600.000 euro per il dragaggio del Porto.



"Questa operazione - spiegano Renzo Crociati Segr. generale Fillea Cgil Rimini, Roberto Casanova Segr. Filca Cisl Romagna e Aziz Ibnoerida Segr. Feneal Uil Rimini - consentirebbe all’azienda, che è tra le più importanti del settore nautico, di operare in una darsena più funzionale all’attività delle imbarcazioni evitando che restino incagliate nel fondale basso e di svolgere più agevolmente l’attività come il varo delle imbarcazioni, i collaudi, le prove clienti. Pertanto, superato il rischio incombente di trasferire parte dell’attività altrove, i lavoratori possono guardare con più serenità al loro futuro lavorativo".



Nel corso dell’incontro che si è tenuto nella sede municipale, e in primis dall’assessore Corsini, è stato riconosciuto il ruolo importante, nel giungere a questo traguardo, svolto dai sindacati di categoria insieme alla Rsu della Ferretti Group che da oltre un anno chiedevano un confronto sul tema. Ora, ottenuto lo stanziamento, l’Amministrazione Comunale di Cattolica ha assicurato che il confronto continuerà anche sulle modalità con cui verranno realizzati i progetti.