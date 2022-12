Giovani imprenditori di Confartigianato da tutta Italia per due giorni a convegno

Attualità

Rimini

| 14:43 - 01 Dicembre 2022

Lorenzo Bernardi, riminese, è il Presidente di Confartigianato Giovani Imprenditori Emilia-Romagna.

Imprenditori di Confartigianato per un meeting nazionale dedicato alla formazione, dal titolo Next Generation Leadership - Leadership e cambiamento nelle organizzazioni: il ruolo del Movimento. La due giorni è in programma all’Oxygen Lifestyle Hotel di Rimini. Presenti i vertici nazionali e regionali di Confartigianato Imprese.



A tema la capacità di gestire i cambiamenti, continuando a valorizzare quel ruolo di soggetto propositivo che è proprio del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato.

A guidare il meeting Gabriella Rania della Roberto Re Leadership School, una delle più autorevoli scuole di leadership attive in Italia, che punterà l’attenzione su strumenti e competenze per sviluppare, allenare e valorizzare le abilità e le strategie di guida di sé stessi e del proprio team di lavoro.