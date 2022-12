Riccione: alla Associazione Centro 21 e alla Cooperativa Cuore 21 il San Martino d’Oro 2022

Attualità

Riccione

| 14:38 - 01 Dicembre 2022

Valentina Cenni.

La giunta comunale di Riccione ha stabilito questa mattina (1 dicembre) le assegnazioni del premio San Martino d’oro Città di Riccione. Alla Associazione Centro 21 e alla Cooperativa Cuore 21 viene attribuito il San Martino d’Oro 2022. A Valentina Cenni viene invece assegnato il premio San Martino d’Oro 2022 come Ambasciatrice di Riccione nel mondo.



La cerimonia di assegnazione dei premi avverrà la sera di lunedì 12 dicembre a partire dalle 21 nella sala Concordia del Palazzo dei Congressi di Riccione. Come annunciato, dopo il momento solenne della premiazione, ci sarà il concerto di Ron e Mirko Casadei con la sua Popular folk orchestra.



L’ingresso alla cerimonia-evento è gratuito ma è necessario ritirare il biglietto-invito a partire dalla giornata inaugurale degli eventi natalizi, sabato 3 dicembre, all’ufficio Iat del Palazzo del Turismo di Riccione. Ogni persona, fino a esaurimento, potrà ritirare un massimo di due biglietti. Lo Iat sarà aperto nelle giornate di sabato 3, domenica 4 e giovedì 8 dicembre dalle 9 alle 17 mentre nei feriali dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Data ultima per il ritiro dei biglietti giovedì 8 dicembre.



Di seguito le motivazioni delle assegnazioni dei premi.



Alla Associazione Centro 21 e alla Cooperativa Cuore 21 il San Martino d’Oro 2022

“A come Affettuosi”, “B come Benevoli”, “C come Coscienti”, “D come Down”, "E come Eterni bambini”… È attorno a questo semplice e potente abbecedario che si sviluppa l’azione quotidiana del Centro 21, associazione di volontariato che da quasi trent’anni si rivolge alle persone con sindrome di Down. Ad affiancare l’associazione in questa straordinaria attività, nell’ultimo decennio è intervenuta Cuore 21, cooperativa sociale che si impegna a costruire un futuro sostenibile per adolescenti e giovani con disabilità intellettiva. Centri estivi, laboratori scolastici, attività motorie, percorsi di autonomia abitativa e di formazione professionale, attività artistiche capaci di abbinare in modo mirabile valore espressivo e funzione sociale… L’elenco dei progetti creati in questi anni è lunghissimo, ma ancor più sorprendente è la qualità delle iniziative realizzate: iniziative che hanno aperto nuove prospettive a tantissime famiglie, attirando l’attenzione nazionale. La città di Riccione ha tratto un enorme beneficio da questo fondamentale presidio sociale e non può che essere grata a tutte le persone che compongono Centro 21 e Cuore 21: in primo luogo i ragazzi e gli adulti che sono l’anima delle due organizzazioni, ma anche i familiari, gli educatori e i volontari che li affiancano; un gruppo straordinario, formato da persone che operano ogni giorno sul campo, o che lo hanno fatto con infinita passione per anni, come il compianto Massimo Pironi.

Per il lavoro eccezionale svolto nella nostra comunità, e per l’impegno quotidiano a costruire un futuro dal volto più umano, assegniamo a Centro 21 e Cuore 21 il San Martino d’Oro 2022.



A Valentina Cenni il premio San Martino d’Oro 2022 come Ambasciatrice di Riccione nel mondo



Artista capace di interpretare con sensibilità i più diversi linguaggi artistici, Valentina Cenni è attrice di teatro e di cinema, performer e conduttrice televisiva, regista cinematografica e fotografa. Nella sua carriera giovane, ma già ricca di soddisfazioni, ha saputo mettere a frutto gli studi di recitazione e di danza, la passione per la musica e il canto, la curiosità innata per le arti sceniche e visive, dimostrandosi una donna pienamente calata nel suo tempo, aperta senza preconcetti ai mezzi di espressione della contemporaneità. Quello che ci onora, in questa ricerca così coraggiosa, è la centralità del mondo degli affetti e delle radici familiari, il richiamo costante a quella Riccione in cui Valentina Cenni è cresciuta e che continua a rappresentare per lei un’inesauribile fonte di ispirazione.



Per la sua capacità di interpretare i linguaggi contemporanei, e per il costante tributo artistico alla nostra città, assegniamo a Valentina Cenni il San Martino d’Oro 2022 come Ambasciatrice di Riccione nel mondo.