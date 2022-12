Obbligo Pos sopra 60 euro, assessore Rimini: "Danno a commercio locale"

Attualità

| 14:26 - 01 Dicembre 2022

Spostare l'obbligo del pagamento elettronico sopra i 60 euro scoraggerà l'acquisto nei negozi di prossimità da parte di consumatori sempre più abituati al commercio online: sarebbe un assist alle grandi piattaforme, tipo Amazon. Ne è convinto l'assessore del Comune di Rimini alle Attività economiche Juri Magrini che di recente, in occasione del Black Friday, ha chiesto pubblicamente ai suoi concittadini di fare acquisti nei negozi fisici.



Paradossalmente questa proposta che il governo ha fatto, che credo ormai difficilmente il Parlamento modificherà - afferma Magrini - non farà altro che facilitare il passaggio ancora di più sulle piattaforme online, perché ormai tutti utilizziamo gli strumenti tecnologici digitali che negli ultimi due anni hanno avuto una grossissima evoluzione". L'assessore ribadisce che "ritornare al contante sotto i 60 euro non farà altro che agevolare le grandi piattaforme che non credo abbiano assolutamente bisogno di questo regalo". Il rischio per Magrini è che il consumatore, "trovandosi di fronte all'impossibilità di pagare" col Pos, "non faccia l'acquisto" nel negozio fisico. Questo per lui è un "paradosso, perché penso che il governo voglia invece agevolare il commercio, ma così farà l'esatto contrario".



I commercianti lamentano l'eccessivo costo delle commissioni sui pagamenti elettronici che si sommano al noleggio del Pos. L'invito dell'assessore è "che le istituzioni, il governo, le associazioni di categoria lavorino affinché le commissioni su gli strumenti tipo Pos siano azzerate e quindi agevolare sempre di più la moneta elettronica come strumento per aiutare il commercio".