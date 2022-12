La città dei presepi: tutte le installazioni natalizie a Rimini

Attualità

Rimini

| 13:37 - 01 Dicembre 2022

Il presepe sulla barca Amarcord.

Insieme alle luci, ai mercatini, alla pista di ghiaccio, alle mostre e ai percorsi culturali, ai cori e all’opera lirica, l’atmosfera natalizia si vive nella tradizione dei presepi, il cui fascino non subisce l’usura del tempo. A Rimini se ne possono ammirare diversi, tante celebrazioni della natività che rievocano la tradizione contadina e quella marinara, siano esse fatte di sabbia come e acqua di mare, come il presepe a Torre Pedrera, o composte da miriadi di meccanismi mobili o da figuranti in costume. Rappresentazioni artistiche e multietniche, che si aprono anche alle tradizioni dei diversi continenti, come i Presepi dal mondo promossi dalla Caritas - Migrantes e le principali comunità d’immigrati della diocesi di Rimini, una mostra da vedere ma anche un viaggio da fare per incontrare le varie comunità di immigrati che vivono a Rimini.

Ecco la mappa per un itinerario fra i presepi di Rimini:

dal 1° dicembre all’8 gennaio 2022

Rimini, via Maffei, 11

Presepe artigianale: l'opera meccanica di Alberto Minelli

Il signor Alberto Minelli apre la sua abitazione a chi volesse visitare i suoi presepi meccanici. Tre diverse installazioni, un presepe meccanico principale di grandi dimensioni e altre due creazioni che celebrano il Natale, una sugli antichi mestieri, l'altra che rappresenta un borgo cittadino. Per visitarlo prenotare ai numeri 0541 390693 (ore pasti) - 320 6920653. Ingresso gratuito





dal 3 dicembre 2022 al 9 gennaio 2023

Mercato Centrale Coperto di Rimini

Presepe Gualtieri al Mercato Coperto

Il Consorzio Operatori Mercato Centrale Coperto ospita, per il secondo anno consecutivo, all’interno del reparto ortofrutta, un Presepe realizzato dalla Famiglia Gualtieri, per valorizzare un luogo di tradizione come il Mercato Coperto attraverso un simbolo delle Festività Natalizie.

Orario: 7:00 - 19:45. Ingresso libero

Info: mercato.coperto@virgilio.it - www.facebook.com/mercatocoperto.rimini/





dall'8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Rimini, saletta sotto al porticato di Piazza Cavour accanto all’Urp, civico 31

Presepi dal mondo

La Caritas - Migrantes e le principali comunità d’immigrati della diocesi di Rimini promuovono la "Mostra dei presepi dal mondo”, una mostra da vedere ma anche un viaggio da fare per incontrare le varie comunità di immigrati che vivono a Rimini e che hanno preparato il loro presepe da presentare alla città. Si potranno ammirare Natività del Senegal e della Nigeria, del Perù, dell’Equador e del Venezuela, ma anche della Cina, dell’Ucraina, della Romania e dell’Albania, solo per citarne alcune.

Un’occasione di riflessione, conoscenza e interscambio religioso e culturale che viene proposto alla città al fine di accrescere il sentimento di fraternità.

La mostra sarà inaugurata giovedì 8 dicembre e rimarrà aperta il sabato, la domenica e i giorni festivi fino all’Epifania. Info: www.caritas.rimini.it





dall'8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023

Ponte della Resistenza - Rimini San Giuliano Mare

Presepe luminoso, addobbi ed Epifania sul Ponte dei Miracoli

Il ponte della Resistenza, dove si dice che Sant’Antonio predicò ai pesci, viene addobbato per tutto il periodo natalizio con capesante, simbolo dei Cristiani, decorate con espressioni augurali in diverse lingue, un'iniziativa multiculturale in ricordo di Davide Farinella.

Sul ponte è allestito un presepe luminoso realizzato da Salvatore Federici, con sagome di ferro illuminate e una Natività in legno policromo sagomata dal Cantiere Navale Carlini. Momento clou il 6 gennaio con la rappresentazione 'Epifania sul Ponte', con il corteo navale e l'adorazione dei Re Magi lungo il porto canale.

L’iniziativa è a cura dell’Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione con le associazioni della Marineria di Rimini. Info: 340 3835567 pontedeimiracoli.blogspot.com





Dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023

Rivabella di Rimini, Piazza Adamello

Il Presepe Marinaro a Rivabella

A Rivabella, il Presepe Marinaro a grandezza d’uomo con gli abiti cuciti dalle signore del luogo è allestito in piazzale Adamello accanto alla tradizionale casetta di Babbo Natale. A cura del Comitato turistico di Rivabella.



sabato 17 dicembre 2022

Darsena di Rimini, via Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano Mare

Presepe in Darsena

Anche quest'anno, gli esercenti e le associazioni di San Giuliano Mare di Rimini, propongono l'iniziativa in memoria di Tete Venturini, ospitata dal Marina di Rimini, dove viene allestito un presepe galleggiante sulle barche storiche di Vele al Terzo Rimini. La rappresentazione della natività viene riprodotta in una coreografia ispirate alla marineria a memoria dei dispersi in mare.

L’inaugurazione del presepe avverrà sabato 17 dicembre dalle ore 14.30 circa e prevede una suggestiva fiaccolata subacquea a cura di Sub Gian Neri, Volontari del Soccorso in mare di Rimini e i sommozzatori della Guardia di Finanza – ROAN. All’arrivo in Darsena, accensione del Presepe e arrivo dei 'Babbi Natale' sulle moto d'acqua con i Jet Rider.

L'evento si conclude con panettone, dolci e cioccolata calda per i partecipanti e la distribuzione dei regali di Babbo Natale ai bambini. Per un momento di solidarietà sarà presente La prima Coccola, l’associazione che si dedica alle famiglie dei bambini prematuri o affetti da patologie, che necessitano di cure nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale di Rimini.

In caso di maltempo la festa è rimandata a domenica 18 dicembre alla stessa ora.

Il presepe rimane visitabile fino al 6 gennaio 2022. Ingresso libero





sabato 17 dicembre 2022

Rimini, Miramare

Presepe vivente di Miramare

Il Presepe Vivente di Miramare torna in presenza e raccoglie attorno all'evento della Natività genitori, insegnanti e alunni dell'Istituto Comprensivo di Miramare e della Scuola dell'Infanzia Don Domenico Masi e tutti coloro che vorranno partecipare. Più di 200 figuranti ripercorreranno l'esperienza dei pastori di Betlemme, che videro inaspettatamente irrompere il Mistero nel loro quotidiano. Il villaggio e il campo dei pastori di Betlemme saranno allestiti nel parcheggio di via Bari, a fianco delle Poste di Miramare e apriranno alle ore 15:30. Da lì, dopo essersi immersi nella vita dei pastori della Palestina di 2000 anni fa e aver ascoltato l'annuncio degli angeli, figuranti e spettatori si sposteranno lungo la via Marconi per andare ad adorare il Bambino alla Grotta di Lourdes, in via Don Masi.

Ritrovo ore 15.30. Info: www.presepemiramare.it





da giovedì 22 dicembre 2022 a domenica 8 gennaio 2023

Rimini, Arco d'Augusto

Un Presepe per la Città

Tradizionale Presepe del Centro Zavatta, che rappresenta la natività nel cuore del centro storico e viene organizzato con il contributo degli operatori dell'Associazione e con il coinvolgimento delle persone che frequentano le attività formative e sociali.

La natività è allestita come da tradizione nella splendida cornice dell’Arco d’Augusto, dove rimarrà in esposizione fino al weekend successivo all’Epifania.

Inaugurazione giovedì 22 dicembre alle ore 11.00, alla presenza del Vescovo.

Info: 0541 367121 (Associazione Sergio Zavatta Onlus)





dal 23 dicembre all’8 gennaio 2023

Rimini, Spiaggia di Torre Pedrera, bagno 65

Presepe di sabbia a Torre Pedrera

Sulla spiaggia di Torre Pedrera torna il tradizionale Presepe di sabbia che rappresenta una Natività classica in un’ambientazione tipicamente marinara, realizzata interamente con sabbia e acqua, all’interno di una struttura coperta (10mt x 4mt).

Anche quest'anno gli scultori della sabbia assieme allo staff del Comitato Turistico locale hanno voluto mantenere la tradizione per stupire adulti ma soprattutto bambini.

Il presepe sarà inaugurato venerdì 23 dicembre, ma nelle giornate precedenti, a partire dal 9 dicembre, in spiaggia nelle ore di luce, si potranno ammirare gli scultori all’opera.

Orario: 9 – 18.30 circa

Anche quest’anno di fianco al Presepe verrà allestita una struttura dove alla sera si terranno tombole per grandi e piccoli con tanti ‘gustosissimi’ premi.

Info: www.facebook.com/presepedisabbiatorrepedrera





24 dicembre 2022

Viserba

Presepe vivente a Viserba

Rappresentazione teatrale e musicale del presepe vivente realizzato dai bambini della Parrocchia S. Maria di Viserba mare in piazza Pascoli a Viserba. In caso di maltempo sarà rappresentato in chiesa. Ore 21.30





dal 26 dicembre al 30 dicembre 2022 e dal 2 all’8 gennaio 2023

Viserbella di Rimini

Presepe Marinaro al Museo E' Scaion

Ad accogliere i visitatori del museo delle Conchiglie e della Marineria, il tradizionale Presepe Marinaro, con la Natività allestita su una battana, la tipica barca dal fondo piatto dei pescatori locali.

Orario: 15 – 18 Ingresso a offerta libera. Info: www.escaion.it





Anche se non è un presepe nel senso tradizionale, da non perdere una visita alla mostra dal titolo Divine Creature, che si svolge dal 3 dicembre al 6 gennaio 2023 nella Chiesa dei Servi a Rimini. In mostra sono le opere rivisitate dei capolavori di Caravaggio, Lodovico Cardi detto il Cigoli, Antono Ciseri,Mantegna, Antonello da Messina, Giuseppe Montanari, Rosso Fiorentino e Tiziano, rappresentanti le tappe fondamentali della vita del Cristo, dall'Annunciazione fino alla Resurrezione.

Un progetto che coniuga pittura, fotografia e disabilità. Donne, uomini e bambini portatori di handicap diventano i protagonisti di dieci lavori fotografici che rivisitano altrettanti capolavori di arte sacra. Questi quadri viventi sono stati immortalati con sapiente maestria dall'obiettivo del fotografo e postproduttore Leonardo Baldini. Tra i dieci capolavori rivisitati l’Annunciata di Palermo di Antonello da Messina (1476), l’Annunciazione del Caravaggio (1609), l’Adorazione del Bambino di Gherardo delle Notti (1620), l’Angiolino musicante del Rosso Fiorentino (1521), ecc.

La mostra è un progetto ideato e curato da Adamo Antonacci, prodotto da Stranemani International ed è stata ospitata nel 2018 al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze e di seguito nel 2019 nei Musei Vaticani. A Rimini è arrivata grazie ad AcliArte e Spettacolo in collaborazione con le parrocchie del Centro Storico.

La mostra è aperta dalle 16.00 alle 19.00 con ingresso libero. Info: 0541 784193 www.aclirimini.it/arteespettacolo





Il percorso può continuare nelle chiese e parrocchie della Diocesi, senza dimenticare i presepi sulle splendide colline di Rimini, come quello vivente di Montefiore Conca, dove i Borghi Medioevali diventano teatro naturale della rappresentazione della Natività.