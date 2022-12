Scontro al semaforo tra due auto: un ferito

Attualità

Rimini

| 12:35 - 01 Dicembre 2022

Il luogo dell'incidente.

Incidente nella tarda mattinata di giovedì 1 dicembre, intorno alle 11.50, a Rimini. All'altezza dell'incrocio semaforico presente tra viale Principe Amedeo e viale Perseo, due auto sono venute a collisione per cause ancora in corso d'accertamento da parte della Polizia locale. Una Citroen C3 che viaggiava direzione sud, si è scontrata con una Toyota, che percorreva la via opposta. Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza. Il conducente della Toyota è stato trasportato al pronto soccorso per lievi ferite.