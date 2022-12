Masterclass a Rimini del Maestro Pier Narciso Masi, uno dei massimi esponenti della musica da camera

Attualità

Rimini

| 12:24 - 01 Dicembre 2022

Immagine di repertorio.

Venerdì 2 e sabato 3 dicembre all'Istituto Lettimi si terrà una masterclass del M° Pier Narciso Masi, pianista, considerato uno dei massimi esponenti della musica da camera con pianoforte.



Il M° Masi ha al proprio attivo innumerevoli esecuzioni pubbliche, dal duo al sestetto, in collaborazione con i più prestigiosi nomi del concertismo internazionale: tra i vari Uto Ughi, Franco Rossi, Pina Carmirelli, Mario Ancillotti, Cristiano Rossi.







Già allievo prediletto di Edwin Fischer e Carlo Zecchi, vincitore di concorsi internazionali (tra cui la seconda edizione del concorso Pozzoli), Pier Narciso Masi affianca a questa sua principale attività la carriera solista.







All'esperienza concertistica unisce anche l'attività didattica, svolta presso importanti accademie e Hochschule internazionali, contribuendo alla preparazione ed al perfezionamento di molti giovani musicisti avviati alla carriera concertistica. Ha registrato per le case discografiche RCA, PAN, NAXOS.







La masterclass è resa possibile dal generoso contributo dell'Associazione Alfredo Speranza APS di Rimini, nell'ambito del Progetto speciale ANNO 30 del MisanoPianoFestival 2022 (XXX edizione), sostenuto dalla Regione Emilia Romagna ed è dedicata agli studenti dell'Istituto Lettimi e a quelli del Conservatorio "B. Maderna" di Cesena.

Al termine della seconda giornata di attività i giovani musicisti che avranno seguito la masterclass come allievi effettivi saranno protagonisti del Concerto pubblico finale che si terrà nell'Auditorium dell'Istituto "G. Lettimi" di Rimini sabato 3 alle ore 18.