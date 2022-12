Tumore al pancreas, incontro a Rimini con l’associazione ‘Oltre la ricerca’

Attualità

| 11:43 - 01 Dicembre 2022

Un momento dell'incontro.

Si è svolto il 17 Novembre presso la "Casa delle Associazioni G.Bracconi” a Rimini, in occasione della Giornata Mondiale del tumore al pancreas, un evento dedicato ai pazienti ed ai loro famigliari organizzato dall’Associazione Oltre la Ricerca ODV, che da anni si occupa della sensibilizzazione nonché di progetti e attività dedicate a questa patologia, sia in ambito locale che nazionale.



"It's about time", E’ arrivato il momento: questo è lo slogan della campagna 2022 promossa dalla World Pancreatic Cancer Coalition per sensibilizzare l’opinione pubblica sui sintomi e i fattori di rischio allo scopo di essere tempestivi riguardo a questa patologia che purtroppo si rivela essere molto veloce e aggressiva.



Sala al completo e tantissima partecipazione: l'Associazione con le sue volontarie, insieme alla Psicologa, alla Nutrizionista e ad una rappresentanza dei Medici Ospedalieri del Team Multidisciplinare che si occupa della patologia pancreatica, dell'Ospedale Infermi di Rimini, hanno parlato con i pazienti per condividere informazioni, richieste e bisogni.

Accompagnati dalla partecipazione dell'Assessore alle Politiche per la Salute Kristian Gianfreda, in chiusura si è svolto il collegamento con il congresso Chronicity organizzato a Forlì dedi-cato alla giornata mondiale, per dare contenuto al concetto di Rete che l’Associazione si pone da sempre come obiettivo.



E’ stato dedicato un ringraziamento particolare ai rappresentanti dell'Associazione Unione Ita-liana Mutilati della Voce Rimini che hanno devoluto, a seguito di scioglimento, parte del loro patrimonio all’Associazione.



Inoltre sono stati anticipati i prossimi progetti tra cui uno in particolare le “Camminazioni” nato dalla collaborazione con il gruppo “Gli amici del Panda”, con lo scopo di continuare quello che Franz Francesco Pandofi, deceduto all’inizio del mese di settembre, aveva iniziato ovvero camminare tutti i sabati dalle ore 14.30 dalla zona dello stadio Romeo Neri fino alla Palata.

Il mese di novembre, dedicato alla sensibilizzazione, si è chiuso ma il lavoro delle Associazioni dedicate a questa patologia continua perché "Novembre, mese Viola dedicato al tumore al pancreas" è ogni giorno e tutti i giorni dell'anno.