Calcio, Coppa Minetti: Victor San Marino in semifinale. Battuto il Cattolica 1-2

Sport

Repubblica San Marino

| 11:03 - 01 Dicembre 2022



Il Victor San Marino accede alle semifinali della Coppa Italia Eccellenza e Promozione 2022/2023. Battuto a domicilio il Cattolica per 2-1 nel match disputato allo stadio “G. Calbi” e valido per i quarti di finale della competizione calcistica intitolata a Maurizio Minetti. Entrambi i gol dei sammarinesi giungono nella ripresa: il primo è di Dioh al 2’, mentre l’altro è di De Queiroz al 19’. Anche la rete della formazione romagnola arriva nel secondo tempo, ma a tempo scaduto con Coppola al 49’.



E le gioie non finiscono certo qui: debutto in prima squadra per Simone Menini, attaccante degli Allievi U17, classe 2007, Nicolò Chiaruzzi, centrocampista della Juniores U19, classe 2005, e Francesco Maieru, attaccante della Juniores U19, classe 2005 anche lui.



La società biancazzurra, soddisfatta per il successo in terra romagnola, si congratula con lo staff tecnico e la squadra per aver conquistato la qualificazione delle semifinali della Coppa Italia Eccellenza e Promozione 2022/2023.



Nuova trasferta per il Victor San Marino domenica 4 dicembre 2022 alle ore 14.30, questa volta però in Eccellenza Emilia Romagna: c’è il Progresso terzo in classifica allo stadio comunale “Clara Weisz” di Castel Maggiore (Bologna). I titani, primi nel girone B con 41 punti, sono pronti a impegnarsi al massimo per uscire vincitori dal big match della diciassettesima giornata di campionato.



Il tabellino

Cattolica: Del Prete; Niang, Zaghini (24’ st Esposito), Casciaro (10’ st Zampino), Togni; Lo Bianco, Ariyo; Gambino, Palumbo (44’ st Frigerio), Monetto (36’ st Coppola); D’Andrade (1’ st Cuomo). A disp: Borrello, Pellegrini, Inzerillo, Bruni. All.: Praino.



Victor San Marino: Forti; Tiraferri, De Queiroz, Guerra (31’ st Chiaruzzi); Manuelli, Kamara (20’ st Giorgi), Mazzavillani, Mantovani, Mengucci (23’ st Pasquinelli); Dioh (37’ st Maieru), Menini (1’ st Monaco). A disp.: Pazzini. All.: Cassani.



Arbitro: Cacchi di Cesena.



Reti: 2’ st Dioh, 19’ st De Queiroz, 49’ st Coppola.



Note. Ammoniti: Kamara, Guerra, Dioh.