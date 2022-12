Accusati di violenza sessuale: scagionati due ragazzi grazie al video porno

Cronaca

21:27 - 30 Novembre 2022

Due 30enni riminesi erano stati accusati di aver violentato una ragazza di dieci anni più giovane, conosciuta la sera prima in discoteca. Ma un video fatto con il telefonino, che riprende nel dettaglio il rapporto sessuale, li scagionerebbe: quelle effusioni sarebbero state consensuali perché la presunta vittima non aveva un atteggiamento passivo; nessuna costrizione quindi, né tantomeno violenza. I due ragazzi però, rimangono indagati del reato di revenge porn per aver diffuso il video, per il quale rischiano il rinvio a giudizio. Il procedimento riguarda fatti che risalgono a luglio 2021. La ragazza era stata trovata da un passante in via Mameli a Riccione seminuda, senza la biancheria intima e in stato confusionale. Immediatamente era scattata la macchina delle indagini dei carabinieri.