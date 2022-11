Calcio Eccellenza: Pietracuta, altro successo salvezza. Del Duca Grama ko 2-0

Sport

Pietracuta di San Leo

| 17:09 - 30 Novembre 2022

Tosi ha segnato un gol pesantissimo per il Pietracuta FACEBOOK.



Pietracuta - Del Duca Grama 2-0



PIETRACUTA: Amici, Fabbri Fed., Giannini, Tosi, Lessi, Masini, Faeti (39' st Pavani), Evaristi (35' st Evaristi), Fratti (35' st Louati), Tomassini (20' st Bellavista), Fabbri Fil. (15' st Fabbri Fr.). A disp. Leardini, Galli, Giacobbi, Contadini. All. Fregnani.

DEL DUCA GRAMA: Farsoni, Borgini, Rosti, Bravaccini, Grieco, Mingozzi, Buzi, Cantelli, Ndiaye, Pari, Venzi. A disp. Barbanti, Colecchia, Onyia, Pregnolato, Tafa, Simeoni, Marouane, Tombetti. All. Pozzi.

ARBITRO: Rossi di Forlì.

RETI: 9' st Tosi, 24' st Bellavista

AMMONITI: Bravaccini.

ESPULSO: Buzi



PIETRACUTA Una partita combattuta, non memorabile dal punto di vista del gioco, ma che consegna al Pietracuta tre punti chiave per la salvezza. I rossoblu, fatta eccezione per la sconfitta con il Classe, finora hanno battuto tutte le rivali, compreso il Del Duca. Primo tempo senza emozioni, salvo una traversa colpita da Rosti direttamente su punizione, nella ripresa è invece Tosi a battere di testa Farsoni su cross di Faeti. Al 69' assolo di Bellavista, che si libera in dribbling e batte il portiere per la seconda volta. Il Del Duca non punge, costretto peraltro a giocare il finale di gara in dieci per l'espulsione di Buzi.