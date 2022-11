Riccione, premio San Martino d'Oro: super show di Ron e Mirko Casadei

Eventi

| 16:04 - 30 Novembre 2022

Saranno Ron e Mirko Casadei con la sua Popular folk orchestra i grandi protagonisti della serata evento "San Martino d'Oro Città di Riccione - Vorrei incontrarti fra cent'anni".

In occasione della seconda edizione del premio, l'amministrazione comunale invita tutti i riccionesi e gli ospiti della città alla sala Concordia del Palazzo dei Congressi dove, lunedì 12 dicembre a partire dalle 21, si terrà la cerimonia seguita dal concerto di due grandi nomi della musica italiana.





Lo show di Ron e Casadei

Dopo la doppia premiazione - come noto l'amministrazione comunale ha ridotto a soltanto due i premi assegnati, i cui nomi saranno svelati dopo la prossima riunione di giunta - si terrà il concerto di Mirko Casadei con la Popular folk orchestra e di Ron. Casadei porterà sul palco tutto il calore e l'energia della musica della nostra terra mentre Ron delizierà il pubblico riccionese con il meglio di un repertorio che lo ha reso uno dei massimi cantautori italiani.

Non mancheranno i momenti di jam session tra i due artisti. Un doppio concerto gratuito, un ulteriore omaggio alla città di Riccione nell'anno del centenario: da qui il titolo della serata evento "San Martino d'Oro Città di Riccione - Vorrei incontrarti fra cent'anni", tratto da una delle più celebri canzoni di Ron.

Mirko Casadei: "Grande felicità per il nostro ritorno a Riccione"

Mirko Casadei si dice entusiasta di tornare a Riccione: "Siamo molto felici. Sia noi della Popular folk orchestra che Ron. Stiamo preparando un grande momento di festa e spettacolo. Noi ci metteremo tutta la nostra carica... quanto a Ron, non ha certo bisogno di presentazioni. Siamo entusiasti all'idea di dialogare insieme sul palco: ci saranno delle jam session in cui noi canteremo assieme a lui le sue canzoni ma anche momenti in cui sarà Ron a farci l'onore di cantare con noi alcuni pezzi storici della grande musica popolare romagnola".

Come ritirare i biglietti-invito

Nella giornata inaugurale degli eventi natalizi, sabato 3 dicembre, all'ufficio Iat del Palazzo del Turismo di Riccione, i riccionesi e gli ospiti della città troveranno i biglietti per la serata evento "San Martino d'Oro Città di Riccione - Vorrei incontrarti fra cent'anni" che si svolgerà il 12 dicembre nella Sala Concordia del Palazzo dei congressi di Riccione. Ogni persona, fino a esaurimento, potrà ritirare un massimo di due biglietti. Lo Iat sarà aperto nelle giornate di sabato 3, domenica 4 e giovedì 8 dicembre dalle 9 alle 17 mentre nei feriali dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Data ultima per il ritiro dei biglietti giovedì 8 dicembre.

Il francobollo dedicato a Riccione

Durante la serata sarà possibile acquistare il francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "Il Patrimonio naturale e paesaggistico" - serie Turistica -, dedicato a Riccione. Il francobollo, stampato da Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sarà disponibile al desk della Poste Italiane all'ingresso del Palacongressi con l'annullo postale realizzato per il Comune di Riccione.