Basket A2, RivieraBanca ha rescisso il contratto con Marco Arrigoni

Sport

Rimini

| 15:52 - 30 Novembre 2022

Marco Arrigoni (Foto De Luigi).





RivieraBanca Basket Rimini comunica di aver rescisso il contratto in essere con Marco Arrigoni. Una scelta dal punto di vista umano non facile ma l'ingresso di Aristide Landi comportava un'uscita obbligata di un giocatore senior.



La società vuole ringraziare Arro per questo anno e mezzo passato insieme sulle tavole del Flaminio e sui campi di tutta Italia.



Marco è entrato di diritto e rimarrà nella storia del Basket Rimini per aver contribuito in maniera estremamente attiva alla riconquista della Serie A2.





A lui come giocatore e come uomo va il nostro ringraziamento per aver dato il massimo a favore del progetto che vede coinvolta una città intera e una community importante.



Augurandogli un proseguo di carriera con altre importanti vittorie mettiamo nella vostra voce e in quella della città, il saluto al nostro Arro #12.