"Ospitami, per favore", ma lei chiama la Polizia: doveva essere agli arresti domiliari

Cronaca

Rimini

| 15:06 - 30 Novembre 2022

Foto di repertorio.

Nella serata di martedì 29 novembre la Polizia di Stato di Rimini ha tratto in arresto un cittadino albanese per il reato di Evasione. Intorno alle ore 22.50 una volante della Questura di Rimini è stata inviata in Via Del Biancospino, presso un condominio, in quanto una donna aveva segnalato la presenza di un soggetto, da lei conosciuto, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. I poliziotti, giunti sul posto tempestivamente, hanno notato il giovane, in compagnia di due cani di piccola taglia e accovacciato nel piano interrato del condominio con l'intento di nascondersi dopo aver ripetutamente suonato al citofono della donna per essere ospitato. Da successivi accertamenti è emerso che il soggetto, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine per numerosi e svariati reati, come Resistenza a Pubblico Ufficiale e Danneggiamento, era gravato dalla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione nel Comune di Bellaria e poiché trovato nel Comune di Rimini veniva tratto in arresto per Evasione e sottoposto al giudizio Direttissimo.