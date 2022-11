Terre di Grabo e Tan Sport, in dono maglie per la Cooperativa Sociale di Montetauro Un modo per rendere ancora più speciali i lunedì di calcio dei ragazzi alla palestra di Coriano

Sport Coriano | 14:47 - 30 Novembre 2022 Giorgio Grassi e Cesare Antonelli con alcuni ospiti e allenatori della coop sociale di Montetauro. Terre di Grabo e Tansport rappresentate rispettivamente da Giorgio Grassi, l'ex presidente del Rimini Calcio, e Cesare Antonelli, hanno donato delle maglie con tanto di logo e nome a Montetauro Cooperativa Sociale. Un modo per rendere ancora più speciali i lunedì di calcio alla palestra di Coriano dei ragazzi della Cooperativa. Oltre che per i ragazzi sono state realizzate le maglie stile “Brasile” anche per i tecnici Achille, Sergio, Filippo e Giovanni.

“Adesso siamo una vera squadra di calcio e pronti per le prossime partite! Grazie di cuore!” esclamano alla Cooperativa Montetauro la quale svolge un servizio socio-assistenziale-sanitario nei confronti di minori e adulti portatori di handicap, di minori e ragazze in gravi situazioni socio-familiari, ragazze madri e immigrati.

Essa rivolge la sua attività preferenzialmente verso le realtà oggetto di abbandono e reiette dal tessuto sociale e familiare. Le aree di maggior intervento e sviluppo della Cooperativa sono: l’elaborazione di progetti educativi e di recupero in relazione al bisogno, in modo da promuovere e migliorare le capacità potenziali di adattamento e reinserimento sociale e lavorativo quali autonomia personale, apprendimento operativo, socializzazione, riabilitazione, integrazione dell’assistito; il sostegno finalizzato al raggiungimento e mantenimento di uno stato di benessere psicofisico complessivo, nella prospettiva dell’acquisizione di una completa autonomia personale; interventi di inserimento sociale, culturale e partecipativo sul territorio (scuola, ambienti educativi ecc.).

