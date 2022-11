Intossicazione in piscina. Comitato Olimpico: "Massima vicinanza alle famiglie dei coinvolti"

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:32 - 30 Novembre 2022

Piscina "Tavolucci", Borgo Maggiore (Rsm).

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, in merito all'incidente avvenuto nella mattinata di ieri (29 novembre) alla piscina "Tavolucci" di Borgo Maggiore, intende esprimere la massima vicinanza alle famiglie di tutti i soggetti coinvolti e assicura che, in stretto contatto con la Segreteria di Stato per lo Sport, sta monitorando con attenzione la situazione in collaborazione con le autorità sanitarie.

Il Comitato Esecutivo del CONS vuole riservare un plauso al personale e agli operatori sportivi che, nelle avverse condizioni determinate dall'errato conferimento di prodotto per il trattamento delle acque, ha agito tempestivamente per la messa in sicurezza degli utenti.

Il CONS, nel rimanere a completa disposizione per gli accertamenti in corso da parte degli inquirenti, si riserva ogni più opportuna iniziativa a tutela degli utenti e dei propri collaboratori oltre che a tutela di ogni suo diritto e della propria immagine. Il CONS assicura sin d'ora il ripristino in sicurezza dell'intera struttura natatoria, nei tempi e nelle modalità stabilite dalle autorità competenti.





La Federazione Sammarinese Nuoto conferma invece la sospensione delle proprie attività presso detto impianto fino a quando non ne sarà stabilita la data di riapertura da parte delle autorità competenti. Per quanto riguarda l'evento che ha determinato la chiusura dell'impianto, che pare riconducibile ad un errato conferimento di prodotti per il trattamento delle acque, la FSN esclude qualsivoglia sua responsabilità o dei suoi collaboratori, poiché trattasi di attività del tutto estranea alle sue competenze. La FSN, pertanto, nell'esprimere il più profondo dispiacere per tutti coloro che sono rimasti coinvolti nell'accaduto, seguirà con attenzione gli sviluppi della vicenda rimanendo in stretto contatto con le autorità e con il CONS e garantendo il supporto e la collaborazione necessaria per la prosecuzione degli accertamenti, e si riserva di intraprendere ogni più opportuna iniziativa a tutela dei propri collaboratori e dell'utenza tutta oltre che a tutela di ogni suo diritto e della propria immagine.

La FSN, infine, sta riorganizzando le proprie attività per far fronte alla chiusura temporanea dell'impianto e comunicherà i tempi e le modalità di recupero dei corsi non appena verrà indicata la data di riapertura dell'impianto.