Santarcangelo, sostegno diretto alle associazioni del terzo settore: pubblicato il bando

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:26 - 30 Novembre 2022

Foto di repertorio.

Dall’emergenza Covid all’impatto dei rincari energetici, si rinnova anche quest’anno il sostegno dell’Amministrazione comunale alle associazioni del terzo settore, che dal 5 al 19 dicembre potranno presentare richiesta di contributi a fondo perduto.



Ammonta a 5.300 euro lo stanziamento approvato nei giorni scorsi dalla Giunta – che potrà essere rifinanziato sulla base di eventuali risorse aggiuntive – destinato a sostenere le associazioni di Santarcangelo per far fronte all’aumenti dei costi energetici verificatosi negli ultimi mesi e riuscire così a proseguire le proprie attività sociali e di volontariato.



“Negli ultimi anni le associazioni del terzo settore hanno subito le pesanti conseguenze della pandemia, che ne ha limitato fortemente l’attività, e ora si trovano a fronteggiare i rincari delle utenze energetiche” dichiara l’assessore ai Servizi sociali e welfare, Danilo Rinaldi. “Il terzo settore, a Santarcangelo, è una ricchezza condivisa che l’Amministrazione comunale intende continuare sostenere, a partire dalle tante realtà che fanno parte della Consulta del Volontariato. La nostra volontà – conclude l’assessore – è aiutare le associazioni a superare questo momento difficile, per tutelare un patrimonio sociale così importante e far sì che il terzo settore possa continuare a impegnarsi per il territorio e le persone che lo vivono”.



Potranno accedere al bando le associazioni di volontariato o di promozione sociale con sede o attività a Santarcangelo, oppure che coinvolgano in maniera sostanziale persone residenti a Santarcangelo, e che siano iscritte o abbiano richiesto l’iscrizione all’Albo regionale delle associazioni del terzo settore.



Sono escluse invece le associazioni che perseguono direttamente o indirettamente finalità di lucro, quelle che nel 2022 hanno ottenuto altri contributi per far fronte al pagamento delle spese energetiche o hanno convenzioni in essere con il Comune per la gestione di locali o immobili di proprietà pubblica.



Sulla base delle domande pervenute sarà valutato il possesso dei requisiti di ammissione e il contributo verrà erogato in misura fissa, dividendo ugualmente le risorse a disposizione tra i soggetti ammessi. Il bando integrale sarà pubblicato da lunedì 5 dicembre su www.comune.santarcangelo.rn.it, mentre le richieste dovranno essere inviate all’indirizzo pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it entro le ore 9 del 19 dicembre.