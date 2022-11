Linea dura sulla caccia irregolare: Forestale in azione per la sicurezza e la tutela dell'ambiente

Attualità

Rimini

| 14:11 - 30 Novembre 2022

Controlli dei Carabinieri Forestali.

Al fine di contrastare il fenomeno dell’irregolare esercizio dell’attività venatoria, soprattutto in ambito urbano, il Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini ha organizzato diversi servizi mirati in tale ambito. Le verifiche effettuate nelle ultime settimane sono state indirizzate al corretto esercizio della caccia, al fine di garantire il più possibile la sicurezza e il rispetto delle normative. Sono stati 170 gli accertamenti nell'ultimo periodo e 190 i controlli; diverse le sanzioni amministrative elevate. I controlli hanno interessato principalmente i comuni di Rimini, Coriano, Morciano di Romagna, Santarcangelo, Novafeltria, Pennabilli, Montecopiolo, S. Agata Feltria e Casteldelci. Le infrazioni riscontrate riguardano principalmente l’esercizio dell’attività venatoria ad una distanza non consentita dalle strade e dalle limitrofe abitazioni, l’omessa indicazione della giornata sul tesserino venatorio, il mancato utilizzo di dispositivi ad alta visibilità, la mancata raccolta di bossoli, nonché la mancata stipula di polizza assicurativa. I controlli continueranno in maniera serrata anche nelle prossime settimane e comunque durante l’intero periodo di apertura della stagione di venatoria.