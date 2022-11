Natale, a Riccione diventa itinerante: festeggiano tutti i quartieri

Eventi

Riccione

| 13:53 - 30 Novembre 2022

La cantautrice riccionese Veronica Villa.

A Riccione quest'anno la programmazione delle iniziative per le feste natalizie si arricchisce di eventi diffusi nei vari quartieri con gli spettacoli Din don dan, quartieri in festa.



Un cartellone ricco di concerti che dal 5 al 23 dicembre vedrà due performance ogni sera (alle ore 20:30 e alle 21:30) grazie ad un format itinerante a cura del Giocamusica articolato in esibizioni musicali a tema natalizio in giro per Riccione.



Protagonista sarà la cantante e cantautrice riccionese Veronica Villa che interpreterà le più famose canzoni dedicate al Natale, accompagnata alla chitarra da Giovanni Matichecchia.



"Vogliamo portare il Natale in tutta la nostra Riccione – racconta Veronica Villa – Dare l'opportunità ai riccionesi e ai nostri ospiti di scendere dalla propria abitazione e respirare il clima natalizio grazie alla musica. Due appuntamenti ogni sera dove faremo ascoltare brani classici della musica natalizia. Spazieremo nel repertorio delle musiche dedicate al Natale. Proporremo un repertorio di musica pop e grandi classici riarrangiando artisti come Adele, Lady Gaga, Mina".



Si partirà il 5 dicembre dalla zona Alba e Marano per poi proseguire fino al 23 dicembre nei vari quartieri: San Lorenzo, Fontanelle, Abissinia, Paese. 10 tappe per portare il Natale in tutta la città.



DIN DON DAN



5 DICEMBRE

20:30 - Piazzetta Giardini Alba

21:30 - Piazzale Sacco & Vanzetti



7 DICEMBRE

20:30 - Viale Veneto/Sondrio

21:30 - Parco Fogliano Marina



9 DICEMBRE

20:30 - Piazzetta Ceccarini

21:30 - Parco Giovanni Paolo II



11 DICEMBRE

20:30 - Viale San Martino

21:30 - Piazza Viale Sicilia - Fontanelle



13 DICEMBRE

20:30 - Parco Olivetani

21:30 - Piazza San Lorenzo



15 DICEMBRE

20:30 - Piazzale Sacco & Vanzetti

21:30 - Piazzetta Giardini Alba



17 DICEMBRE

20:30 - Parco Fogliano Marina

21:30 - Viale Veneto/Sondrio



19 DICEMBRE

20:30 - Parco Giovanni Paolo II

21:30 - Piazzetta Ceccarini



21 DICEMBRE

20:30 - Piazza Viale Sicilia - Fontanelle

21:30 - Viale San Martino



23 DICEMBRE

20:30 - Piazza San Lorenzo

21:30 - Parco Olivetani