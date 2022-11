Anteprima natalizia a Santarcangelo: tutti gli eventi del fine settimana

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 13:46 - 30 Novembre 2022

Foto di repertorio.

Dal cibo nella letteratura ai laboratori di Natale per bambini, dalla Casa del Tempo allo scambio di libri in libertà, dallo spettacolo dedicato alle donne alla versione originale di “Pinocchio” di Guillermo del Toro: tanti gli appuntamenti in programma nel fine settimana a Santarcangelo.



Giovedì 1° dicembre la biblioteca Baldini ospita il primo laboratorio creativo dedicato al Natale: alle 16,30 bambini e bambine dai 5 ai 10 anni impareranno come realizzare una ghirlanda con la carta. In serata, invece, è in programma l’ultimo incontro della rassegna “Cibo come cultura” che conclude l’edizione 2022 con un approfondimento sul cibo nella letteratura curato da Remo Vigorelli. La rassegna è promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Pro Loco, Fiera San Martino, Blu Nautilus e FoCuS.



Da Giovedì parte anche la nuova programmazione settimanale di Supercinema. Fino a domenica 4 dicembre è prevista la proiezione di due pellicole francesi: il film drammatico diretto da Valeria Bruni Tedeschi “Forever Young” e la commedia di Philippe de Chauveron “Riunione di famiglia 3”. Il film di animazione “Pinocchio” di Guillermo del Toro sarà in sala da domenica 4 fino a mercoledì 7 dicembre in versione originale con sottotitoli in italiano, così come “Singin' in the Rain” di Stanley Donen e Gene Kelly (lunedì 5 e martedì 6 dicembre). Mercoledì 7 dicembre, infine, il documentario “Sospesi” di Martina Dall’Ara, che sarà presente in sala, racconta i giorni del lockdown attraverso gli occhi di oltre 50 italiani residenti all’estero.



Sabato 3 dicembre, alle ore 17, la Baldini dedica un pomeriggio ai trent’anni di “Libra”, la rassegna culturale dell’Associazione Giulio Turci con la presentazione della collana che ne ripercorre la storia: “Liber-libri-libra” è il titolo della raccolta che sarà illustrata dall’autrice Miresa Turci in dialogo con Roberto Bonazza, Edmondo Turci e Donata Mancini.



Tre, infine, gli appuntamenti in programma domenica 4 dicembre. Come ogni prima domenica del mese, dalle 9 alle 19 in piazza Ganganelli torna la “Casa del tempo”, il mercatino di antiquariato, modernariato e vintage a cui si aggiungerà anche quello di Natale promosso da Cittaviva Santarcangelo in programma sabato 3 e domenica 4 dicembre in piazza Marini. Nel pomeriggio, invece, il Musas ospiterà lo scambio di libri in libertà con il Bookcrossing: per l’occasione, è previsto anche il laboratorio “Il mio Musas” che condurrà alla scoperta del museo per creare un diario su cui disegnare, scrivere, incollare gli aspetti più interessanti del museo. Per partecipare al laboratorio – dedicato a bambini e bambine dai 7 ai 9 anni – è necessario prenotarsi al numero 0541/624.703.



Lo spettacolo “Ti amo… da morire” chiuderà gli eventi del fine settimana e le iniziative in occasione della Giornata internazionale contro la violenza alle donne. Ispirato al libro “Ferite a Morte” di Serena Dandini, lo spettacolo andrà in scena al Lavatoio alle ore17,30 di domenica: Maria Emanuela Angelini (ideatrice dello spettacolo), Cinzia Lisi, Primula Lucarelli, Greta Maiorano, Patrizia Pazzini, Nena Romualdi, Cecilia Viroli, con la regia di Claudio Saponi porteranno in scena le voci delle vittime, in un monologo immaginario e postumo delle donne che hanno perso la vita soprattutto per mano di compagni, mariti, ex e familiari. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, per informazioni e prenotazioni 0541/356.299.



L’iniziativa è a cura del gruppo TeatriAmo in collaborazione con Comune di Santarcangelo, biblioteca Baldini e la partecipazione delle associazioni Rompi il silenzio, Dire uomo e Centro Trattamento Maltrattanti.