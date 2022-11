Calcio C: Santini 'mitraglia', la punta di diamante della Top 11 della 16esima giornata

Sport

Rimini

| 13:13 - 30 Novembre 2022

Santini con la sua tipica esultanza ZAMAGNI.



Claudio Santini firma una tripletta e raggiunge quota 12 in classifica marcatori. L'ex Padova si conferma tra i top player del girone, ritrovando dopo qualche giornata la menzione nella top 11 di Riccardo Giannini. Con lui anche Piscitella, autore di una prestazione convincente impreziosita da due assist. Non mancano i giocatori del Pontedera rivelazione: il portiere Siano e il difensore Espeche.



TOP 11 (3-4-3): Siano (Pontedera) - Spedalieri (Fermana), Espeche (Pontedera), Pelagatti (Carrarese) - Morelli (Gubbio), Giandonato (Fermana), Franco (Lucchese), Piscitella (Rimini) - Santini (Rimini), Ubaldi (San Donato Tavarnelle), Mbakogu (Gubbio).

ALL. Maraia (Lucchese)