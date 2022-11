Vede il posto di blocco e fa inversione di marcia, ma viene inseguito e fermato dalla polizia locale

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 12:46 - 30 Novembre 2022

Archivio.

Vede una 'sfanalata' di un'auto e capisce che sulla strada c'è un posto di blocco. Fa inversione ma gli agenti lo notano e lo inseguono: denunciato per violazione di obbligo di dimora. L'uomo alla guida infatti non doveva allontanarsi dalla provincia di Forlì-Cesena e, al momento del controllo, si trovava a Bellaria.



Proseguono i controlli della Polizia Locale che, a rotazione, interessano le maggiori arterie stradali. L’attività si svolge con doppia pattuglia posta in entrambi i sensi di marcia ed ha prodotto, solo negli ultimi venti giorni, circa trenta verbali elevati per violazione dell’art.153, ossia per uso improprio di luci abbaglianti. Violazione che comporta una sanzione di 42 euro e la decurtazione di un punto sulla patente di guida.



Gli agenti nei giorni scorsi hanno denunciato inoltre un uomo per furto all'interno di un negozio. Dopo aver sottratto della merce il ladro si era allontanato, prima di essere comunque identificato e denunciato dagli agenti. Denunciata poi un'altra persona per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. La stessa, dopo aver eseguito il pre-test, si è rifiutata di essere sottoposta a ulteriori accertamenti in struttura ospedaliera: patente ritirata e veicolo di proprietà sottoposto a sequestro ai fini della confisca.



L’Assessore alla Sicurezza Cristiano Mauri esprime “soddisfazione e un ringraziamento per l’operato di questi giorni da parte del corpo di Polizia Locale, che si prepara a garantire sicurezza e tranquillità anche in occasione delle prossime festività di fine anno.”