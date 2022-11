Autocarro circola con libretto e targa ucraina falsa, pizzicato a San Marino

Cronaca

Repubblica San Marino

| 12:27 - 30 Novembre 2022

La numerazione della targa era riconducibile ad un altro mezzo immatricolato in Ucraina.

Gira con un autocarro con targa ucraina e libretto risultati falsi. Il mezzo è stato fermato dalla Gendarmeria a San Marino sabato mattina. La verifica dei passeggeri e del materiale ha portato alla scoperta dei documenti contraffatti. La numerazione della targa era riconducibile ad un altro mezzo immatricolato in Ucraina. La carta di circolazione era stata stampata in modo non conforme, oltre a non avere elementi di sicurezza antifalsificazione.

Dall'inizio dell'anno sono stati 3 i veicoli sequestrati perché giravano con documenti falsi. In un caso il mezzo era stato rubato in Italia e poi reimmatricolato in Polonia, tramite la modifica del numero di telaio. La Gendarmeria è riuscita a confermare quanto sospettato grazie anche alla stretta collaborazione con le Autorità dei paesi coinvolti.