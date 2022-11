Bowie Days al cinema Tiberio: proiezioni e concerto dedicati al Duca Bianco

Eventi

| 10:37 - 30 Novembre 2022

Una scena del film.

Al Cinema Tiberio di Rimini è in programma dal 1 al 4 dicembre l'evento Bowie Days dedicato a David Bowie con proiezioni e concerto: giovedì 1 (ore 21, il film sarà preceduto da un'introduzione del giornalista Davide Pezzi), sabato 3 (ore 16) e domenica 4 dicembre (ore 21) è in programma il film Moonage Daydream di Brett Morgen, un'immersione totale nella vita di David Bowie, nella sua musica e non solo; nell'atelier dove dipingeva e che apriva a pochissimi, nei suoi alter ego (Ziggy Stardust, il Duca Bianco), nei travestimenti iconici che nessuno negli anni '70 ancora definiva gender fluid ma che hanno influenzato moda e umori di generazioni a venire, nei video inediti e nelle interviste in cui lui stesso si racconta. Dopo la scomparsa nel 2016, a 69 anni, il regista ha avuto accesso all'immenso archivio personale di Bowie con cinque milioni tra filmati e registrazioni inedite, perché l'artista inglese conservava ogni traccia del suo percorso. Biglietti per il film € 7 interi, € 6 ridotti, € 5 ridotti Tiberio Club, promo Concerto Rangzen e film € 17).



Venerdì 2 dicembre alle ore 21 (biglietto unico € 12, promo concerto e film € 17) i Rangzen in concerto: la band riminese dedica questa volta le sue attenzioni all'iconico "Duca Bianco", passando in rassegna il suo variegato percorso musicale costellato da personaggi rimasti nella storia del rock come Ziggy Stardust, tra melodie indimenticabili e sperimentazioni ardite.