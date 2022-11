Calcio RSM, Coppa Titano: in due settimane si decidono le semifinaliste

Sport

30 Novembre 2022

Entro Natale conosceremo le quattro squadre che accederanno alle semifinali di Coppa Titano BKN301, 2022-23. Pronto a debuttare all’altezza dei quarti il Tre Fiori, esonerato da impegni nel turno precedente in quanto detentore del trofeo. Domani sera, a Fiorentino (ore 20:45) affronterà il primo atto della doppia sfida con la Virtus. Il club di Acquaviva si sta confermando sui livelli apicali già toccati lo scorso anno, potendo contare in questa stagione su un Ivan Buonocunto in stato di grazia: indicato quale migliore in campo in ognuna delle ultime tre partite di campionato degli uomini di Bizzotto, sa mandare in porta – da fermo come su azione – i compagni con una facilità a tratti disarmante. Si incroceranno probabilmente le due migliori squadre per rendimento da palla inattiva, anche questo un fattore non trascurabile. Il Tre Fiori di Andy Selva è la squadra più in forma del momento, unica capace di vincere ininterrottamente da cinque turni di campionato. Non da meno la Virtus, con quattro vittorie ed un pareggio contro il Tre Penne, nonché il prestigioso scalpo del Cosmos potato agli ottavi di coppa.



Chi risulterà vincitore, troverà la squadra che uscirà da binomio tra Murata e Folgore. Le squadre di Sarti e Lepri non stanno vivendo la stagione più brillante della propria storia – per dirla in questi termini: la Folgore, campione di San Marino nel 2021 e finalista di Coppa Titano appena sei mesi fa, sta vivendo un’annata di tanti bassi e pochi alti – confermata dal decimo posto in campionato, a -14 dalla capolista. In Coppa Titano, dopo il pareggio a reti inviolate dell’andata, ha ottenuto il pass per i quarti superando 3-2 il San Giovanni. Ancor più palpitanti le modalità con cui il Murata si è guadagnata l’opportunità di sfidare il club di Falciano: sotto 3-1 dopo la gara di andata col Faetano, i Bianconeri ha calato un clamoroso poker nel match di ritorno. Se in campionato latitano le soddisfazioni (il Murata è l’unica ad aver perso tutte e cinque le ultime partite), in Coppa Titano Baldini e compagni possono e vogliono spingersi il più avanti possibile. Fischio d’inizio a Montecchio, domani alle 20:45.



A caccia di continuità di vittorie il Tre Penne, che ha perso la vetta della classifica in campionato per effetto dei tre pareggi infilati nelle ultime cinque partite. Il primo arrivò ad Acquaviva, contro la Juvenes-Dogana. Anche domani sera i vicecampioni di San Marino affronteranno il club di Serravalle, forse la miglior espressione – oggi – del contropiede sammarinese. Manuel Amati ha centellinato l’impiego degli uomini più esperti e dotati nell’ultimo turno di campionato pareggiato col Faetano (3-3), puntando chiaramente a dar battaglia al club di Città che non è seconda a nessuno per qualità e profondità della propria rosa. Il confronto, tutt’altro che scontato nel suo esito, vivrà del primo atto domani sera all’Ezio Conti di Dogana – con calcio d’inizio alle ore 20:45.



Contemporaneamente, allo stadio di Acquaviva, si incontreranno anche Libertas e La Fiorita. Recentemente affrontatesi in campionato – con annessa vittoria di misura per il club di Montegiardino –, torneranno ad incrociare i tacchetti domani sera (ore 20:45). Tante le chiavi di lettura in un incontro che segnerà la seconda panchina in granata per Sperindio, dopo il debutto amaro col Tre Penne (seppur confortante per il volume di gioco espresso). La Fiorita ha il miglior rendimento difensivo del calcio sammarinese e – in attesa di osservare il turno di riposo – occupa la prima posizione in campionato. Di contro, la Libertas ha perso contatto dalle squadre di testa dopo i due soli punti incamerati nelle ultime cinque uscite. L’unico ottenuto con Cailungo e Fiorentino ha portato la dirigenza a dare una scossa alla squadra, che ora dovrà dimostrare di aver recepito l’input societario.