Calcio, Garden: l'Under 16 tiene testa al Forlì (0-0). Terza: altro hurrà con il poker (4-0)

14:12 - 30 Novembre 2022

Il Garden di Terza categoria targata OFC festeggia dopo la vittoria.

Sezione calcio del Garden sugli scudi nella settimana andata in archivio.



ATTIVITA' AGONISTICA



La Under 16 di Paolo Zani ha pareggiato sul campo di Torre Pedrera contro la corazzata Forlì per 0-0 al termine di una partita molto nervosa e caratterizzata da un clima agonistico acceso. Diverse le occasioni per entrambe le compagini. Resta un po' di rammarico in quant con il Forlì rimasto in dieci la formazione di Zani ha avuto l'occasione per chiudere il match.



La Under 14 di Andrea Pagliarani lunedì nel posticipo sul campo della Stella ha pareggiato contro la capolista Misano per 1-1. Nel primo tempo il Garden si fa preferire ma va sotto su una punizione impossibile dalla lunga distanza; nella ripresa esce la maggiore fisicità del Misano che colpisce due pali, ma all'ultimo secondo il Garden trova il pareggio, un premio per l'impegno e la volontà della squadra di Pagliarani che non si mai arresa di fronte al più forte avversario.





ATTIVITA' DI BASE

Ormai terminati gli impegni ufficiali, per tutte le squadre sono in programma amichevoli su territorio in attesa della sosta natalizia.



TERZA CATEGORIA

Dopo una primo tempo chiuso 0-0, il Garden nella ripresa cambia marcia e rifila sul campo di Torre Pedrera un poker al Montescudo (4-0): gol di Giulietti, Marigliano, Gasperoni e Arcangeli. Continua il duello con la leader Gemmano che ha battuto 2-1 il Real Morcinao mantenendo il +4 in classifica. Domenica si gioca l'ultima giornata di andata: il Garden affronta in trasferta la Montefiorese, il Gemmano va a Taverna.