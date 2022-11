Calcio Promozione, Sampierana: l'under Quercioli match winner. 'Esame superato a pieni voti'

Sport

Cesena

| 09:59 - 30 Novembre 2022

Manuel Quercioli, esterno della Sampierana classe 2004.





Una rete di Manuel Quercioli al 24' del primo tempo ha permesso alla Sampierana di vincere sul difficile campo del Forlimpopoli e di rimanere in scia alla leader Gambettola (+5 il vantaggio). Il testa a testa continua e probabilmente la situazione sarà più definita al giro di boa, tra tre turni, quando è in calendario lo scontro diretto a San Piero in Bagno.





uercioli è uno dei valorosi under della squadra di Barontini. Classe 2004, esterno di fascia di 1,84, nativo di San Piero in Bagno e studente al quarto anno delle Superiori, ha alle spalle la importante scuola di settore giovanile di Cesena e Forlì. Tornato alla Sampierana, è alla seconda stagione nel club del presidente Oberdan Melini. Viene utilizzato ora sulla linea di difesa, ora dalla cintola in su, un ruolo in cui la concorrenza è assai agguerrita ora che è arrivato anche Braccini.



“Il mio compito è di andare via sulla fascia, cercare l'uno contro uno e la profondità e mettere la palla in mezzo per il nostro bomber Lanzi – dice Quercioli – Il mio punto di forza è la corsa e cerco di sfruttarla al massimo come chiede il mister. Mi piacciono entrambi i ruoli e cerco di essere efficace alla stessa maniera. Barontini mi sta dando fiducia e io cerco di ripagarlo al meglio. La concorrenza? E' uno stimolo per dare il meglio tutti e sono certo che anche i miei compagni siano dello stesso avviso”.



Come è arrivata la rete di Forlimpopoli, la sua seconda stagionale?



“Diversi ha messo dalla sinistra una palla in mezzo, un avversario l'ha spizzata all'indietro e io di destro al volo, all'altezza del disco del rigore, di collo pieno, l'ho messa sul palo opposto. Dedico questa rete ai miei genitori, a papà Mirco e mamma Francesca che hanno condiviso i miie sacrifici nelle stagioni di pendolare a Cesena e Forlì. La mia prima rete l'ho segnata al Sant'Ermete. Sul cross sempre dalla sinistra ho anticipato il difensore e calciato la palla sul primo palo”.



Era temuta la trasferta di Forlimpopoli, invece l'avete superata a pieni voti...



“E' stata una vittoria importante perché il Forlimpopoli si è dimostrato avversario di rango, ci ha messo alla frusta però dopo l'1-0 abbiamo tenuto bene il campo rischiato poco e nel finale Narducci ha colpito il palo. La lezione di precedenti trasferte in cui abbiamo lasciato per strada dei punti è stata recepita: non bisogna mai mollare né avere cali di attenzione. Sono tre punti che ci danno ancora più fiducia e convinzione nella nostra forza e penso che anche il Gambettola a questo punto prenderà atto che la Sampierana sarà un osso duro fino alla fine. Loro hanno molti giocatori di qualità, noi siamo un ottimo gruppo: sarà un duello avvincente fino alla fine”.



Quercioli e il calcio. Il sogno nel cassetto?



“Il calcio è la mia passione spero di meritare categorie superiori, magari arrivare in serie D. Intanto il primo salto è salire in Eccellenza con la mia Sampierana”.



MERCATO Intanto è ritornato dall'America Simone Pippi che si è aggregato al gruppo assieme al nuovo acquisto Davide Braccini. Fino alla fine di gennaio, prima cioè dell'inizio della seconda fase della sua esperienza di studio e sport oltreoceano, è di nuovo a disposizione di mister Barontini. Passa al Del Duca il portiere Michele Zollo.