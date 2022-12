Calcio C, Fiorenzuola-Rimini 2-1. Gaburro amaro: 'Non si deve perdere una partita così'

Sport

Rimini

| 19:25 - 03 Dicembre 2022

Marco Gaburro VENTURINI.





Il Fiorenzuola come nell'anno della promozione in serie C piega il Rimini sul filo di lana. Un ko che fa male, con la squadra di Gaburro, in vantaggio per 1-0 a mezzora dalla fine, che subisce due reti sugli sviluppi di due palle inattive dopo aver sprecato tanto in zona gol. Una punizione severa.



A fine partita mister Marco Gaburro sorride in maniera amara: “E' la prima volta in queste due mie stagioni a Rimini che non so cosa dire – il suo esordio in sala stampa – Non si può e non si deve di perdere una partita così, ma è il calcio è strano... E' la partita in cui abbiamo fatto meglio, a livello difensivo non abbiano concesso quasi nulla, se avessimo pareggiato avremmo detto che non sarebbe stato giusto un punto solo e invece usciamo a mani vuote. La squadra ha fatto una partita applicata, con la testa giusta, molto attenta. Siamo stati più continui rispetto a tutte le partite, escluso il derby contro la Vis Pesaro abbiamo avuto sempre momenti in cui ci siamo abbassati, disuniti, abbiamo concesso occasioni. Oggi non è successo nulla di tutto questo. Dobbiamo analizzare bene per capire che cosa avremmo dovuto fare di più e meglio per vincere”.







L'episodio in area su Del Carro?



“Devo rivederlo, semmai non ho capito l'ammonizone di Santini. Ma non guardo un singolo episodio perchè abbiamo avuto tante situazioni nella loro area che avrebbero richiesto più lucidità, più precisione, più fortuna. Bene il primo tempo, ancora meglio in secondo tanto che il Fiorenzuola non riusciva più a rialzarsi e si è disteso con un paio di azioni. Però se giochi una partita nella metà campo avversari, se vai in area venti volte, devi fare più gol e oggi non ci siano riusciti”.







Dall'altro parte mister Luca Tabbiani festeggia la decima vittoria della sua squadra che sale al terzo posto. “Abbiamo sofferto e tanto su un campo pesante sul quale il Rimini, schieratosi con il 4-3-3 diversamente dalle ultime partite, si è mostrato più a suo agio con la sua prestanza fisica aggredendoci da subito. Faccio i complimenti ai ragazzi perché non si sono mai disuniti e hanno avuto la capacità di soffrire. Sono orgoglioso di loro, della loro abnegazione, dell'atteggiamento per tutta la partita. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto sette punti, c'è stata un'ampia rotazione della rosa a dimostrazione che tutti sono importanti. E' la prima volta che vinciamo al 90' e che recuperiamo uno svantaggio. Mai siamo stati raggiunti quando siamo andati in vantaggio: ci sono tante cose positive, insomma, in questa stagione”.