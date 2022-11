Santini show, la tripletta lancia il Rimini e demolisce l'Imolese (3-1)

Sport

Rimini

| 22:51 - 29 Novembre 2022

Claudio Santini raggiunge quota 12 in classifica marcatori ZAMAGNI.



Trascinato da un sontuoso Santini, il Rimini torna alla vittoria al Neri, superando 3-1 l'Imolese. Nel primo tempo i biancorossi vanno a segno due volte sull'asse Piscitella-Santini: l'esterno sforna due cross al bacio, capitalizzati dall'attaccante con altrettanti colpi di testa. Momentaneo pareggio di Zagnoni che sfrutta un tiro al volo di Zanini dopo una respinta di pugno imperfetta di Galeotti sul corner battuto da De Feo. A inizio ripresa reazione ospite, con Galeotti bravo a dire di no a De Feo e a Faggi. Il Rimini si riorganizza e gestisce il vantaggio, poi a dieci minuti dal termine Santini colpisce ancora. Il Rimini raggiunge quota 25 punti in classifica. Sprofonda l'Imolese, alla quinta sconfitta consecutiva.



PAGELLE



GALEOTTI 6.5: non respinge bene l'angolo di De Feo, innescando il gol di Zagnoni, ma si riscatta con una paratissima sullo stesso De Feo e un altro intervento decisivo su Faggi.

TOFANARI 6: partecipa con costrutto all'impostazione del gioco, alza spesso la sua posizione. Ma nella ripresa si apre qualche crepa dalla sua parte. Con l'ingresso di Pietrangeli diventa quinto a centrocampo.

GIGLI 6: a corrente alternata contro il mobile Stijepovic, ma sufficienza pienamente meritata (PANELLI 6: entra con sicurezza, peccato per l'ennesimo cartellino giallo di questo scorcio di stagione per un fallo evidentissimo su Fonseca nella metà campo avversaria).

REGINI 6.5: una distrazione pericolosa in avvio, poi giostra sul centrosinistra con sicurezza. Nell'ultima parte di gara Cerretti si sbottona e l'ex Sampdoria trova due chiusure decisive (HAVERI s.v.).

LAVERONE 6: non è il Laverone dirompente dell'inizio di stagione, ma nel primo tempo sforna qualche cross interessante e scheggia anche la traversa. Più abbottonato nella ripresa e infatti Gaburro lo toglie anche per farlo rifiatare (PIETRANGELI 6: calamita alcuni palloni di testa).

DELCARRO 7: recupera palloni, imposta, si inserisce in area senza palla. Manca solo un po' di precisione al tiro. Nella ripresa tante cose, compresa una splendida verticalizzazione per Sereni.

PASA 6.5: si sta alzando il suo rendimento, quando sull'1-1 l'Imolese sembrava intrappolare il Rimini con il pressing, lui fa girare palla con calma, fino a quando Piscitella apre la breccia decisiva nella difesa avversaria.

TONELLI 6: ha il piede sempre caldo, ma si accende a corrente alternata e nella ripresa perde anche un sanguinoso pallone, innescando un contropiede di De Feo (ROSSETTI 7: ottimo impatto sulla partita. Discesa con assist per Sereni, che sfiora il gol, poi il lancio al bacio per la tripletta di Santini).

PISCITELLA 7.5: quando la palla finisce dalle sue parti sa sempre creare pericoli. Due assist al bacio per Santini, un'altra pennellata per la testa di Vano che però non inquadra il bersaglio. Bene anche per l'applicazione difensiva.

VANO 6: in una progressione e in qualche duello ad alta quota si rivede il Vano di inizio stagione. Sfiora il gol di testa. Peccato per l'ennesimo cartellino giallo (SERENI 6: sfiora il gol di sinistro, non capitalizza al meglio un assist al bacio di Delcarro, poi un bel cross per Rossetti).

SANTINI 8: il bomber è tornato. Due colpi di testa per far gioire il Neri, poi il destro che mette la parola fine alla contesa. Dodici gol in campionato. E potevano essere tredici: si inventa un colpo di tacco che termina di poco alto.

All. GABURRO 6.5: sceglie i due "braccetti" di difesa più portati ad alzarsi e a impostare. Alla fine l'obiettivo erano i tre punti e il Rimini li ha conquistati con pochi affanni.



Rimini - Imolese 3-1



RIMINI (3-5-2): Galeotti 6.5 - Tofanari 6, Gigli 6 (56' Panelli 6), Regini 6.5 (79' Haveri s.v.) - Laverone 6 (61' Pietrangeli 6), Delcarro 7, Pasa 6.5, Tonelli 6 (61' Rossetti 7), Piscitella 7.5 - Santini 8, Vano 6 (56' Sereni 6).

In panchina: Lazzarini; Lo Duca, Serpe, Acquistapace, Haveri; Eyango, De Rinaldis, Tanasa; Accursi.

All. Gaburro 6.5.



IMOLESE (3-5-1-1): Rossi 6 - Zagnoni 6, Serpe 5.5, Eguelfi 5.5 - Cerretti 5.5, Scremin 5 (49' Faggi 6), Bensaja 5, Zanini 6, Agyemang 6 (82' Annan s.v.) - De Feo 6 (82' Pagliuca s.v.) - Stijepovic 6 (70' Fonseca s.v.).

A disp. Adorni, Nannetti; Fort, Milani, De Vito; Zanon, Attys, Manfredonia, Castellano; Rocchi.

All. Anastasi 5.



ARBITRO: Di Cicco di Lanciano.

RETI: 3' e 37' Santini, 30' Zagnoni, 81' Santini.

AMMONITI: Gigli, Zagnoni, Vano, Tonelli, Panelli.

NOTE: recupero 1' pt, 4' st. Incasso 10,794,64 euro.