Natale, torna a Viserbella l’evento E’Tendoun

| 18:36 - 29 Novembre 2022

L'assegno donato nel 2019.

Dopo due anni di stop causati dalla pandemia torna a Viserbella, per tutto il periodo delle feste di Natale, dal 16 dicembre al 7 gennaio, l’evento E’Tendoun. Una tensostruttura montata sulla spiaggia 53 che ospiterà al suo interno 23 giorni di eventi, tombole, una mostra fotografica, laboratori per bambini e momenti di incontro e socialità.



L’iniziativa nel 2019 aveva consentito di donare 6000 euro all’istituto oncologico romagnolo. Quest’anno l’evento è organizzato sempre dalla Pro Loco di Viserbella con la collaborazione attiva della cooperativa di comunità Pixel, e ha come obiettivo finale raccogliere fondi per il progetto “A un passo da te” dell’associazione La Prima Coccola.



Tutto il programma è disponibile nell’App Viserbella oppure sul sito internet viserbellavacanze.com/tendone/