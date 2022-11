Intossicazione di massa in piscina: impianto chiuso per l'errato trattamento dell'acqua

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:59 - 29 Novembre 2022

Foto di repertorio.

Sono oltre la decina le segnalazioni da parte di persone frequentatrici della piscina "Tavolucci" di Borgo Maggiore (Rsm) che si sarebbero sentite male questa mattina (29 novembre) dopo essere state in vasca. Come riportano alcuni media sammarinesi i frequentatori lamentavano problemi respiratori e sono state portate al pronto soccorso per accertamenti.



Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese informa che è stata disposta la chiusura della piscina, a causa di un errato conferimento di prodotti per il trattamento delle acque. Al momento sono in corso accertamenti circa le responsabilità dell’accaduto e non è possibile fare una previsione sulla tempistica di riapertura dell’impianto natatorio. Il Cons rimarrà a stretto contatto con le autorità sanitarie per monitorare le condizioni dei soggetti coinvolti.