| 16:13 - 29 Novembre 2022

Il luogo dell'incidente in Via Popilia.

Sono ancora al vaglio le cause che hanno portato ad un incidente in via Popilia nel pomeriggio di oggi (29 novembre) intorno alle ore 15:30. Coinvolte nel sinistro una Fiat Panda bianca, una Opel Corsa nera e una Lancia Musa di colore grigio. Sul posto i sanitari del 118 con ambulanza e i Vigili del Fuoco per supportare i soccorsi. La Polizia Stradale è intervenuta per i rilievi del caso. La circolazione stradale, al momento, è in tilt, in attesa delle operazioni di rimozione dei mezzi.