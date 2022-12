Calcio Eccellenza: Russi, pratica Cattolica archiviata in un tempo (2-0)

Sport

17:04 - 04 Dicembre 2022



Russi – Cattolica 2-0



RUSSI: Sarini, Gualandi (48’st Bezzi), Giunchi, Ferretti, Bungaja, Rossi, Guarino (37’st Vittori), Calderoni (20’st Garavini), Brigliadori (12’st Amaducci), Salomone (27’st Benini), Saporetti. All. Farneti.

CATTOLICA: Del Prete (40’st Borrello), Niang (3’ Casciaro), Ziroli, Lo Bianco (31’st D’Andrade), Porcelli, Zaghini, Cuomo, Ariyo (36’st Trotta), Coppola, Gambino, Monetto (23’st Bulli). All. Praino.



ARBITRO: Valcaccia di Castellamare di Stabia.

RETI: 7' pt Rossi, 46' pt Salomone rig.

AMMONITI: Zaghini, Porcelli, Niang, Ferretti, Trotta, Saporetti, Vittori



RUSSI Il Russi si avvicina ulteriormente alla salvezza, grazie alla vittoria per 2-0 contro un Cattolica completamente trasformato da questa sessione. Tempo 7 minuti ed i padroni di casa indirizzano sui giusti binari la partita, sugli sviluppi del calcio d’angolo Gualandi prolunga di tacco un cross basso di Ferretti per l’accorrente Rossi che da pochi passi insacca. Spina nel fianco per gli arancioni il numero 10 Gambino che però non ben assistito dai compagni non riesce mai a rendersi pericoloso se non con qualche tiro dalla distanza. La prima frazione si chiude con un Russi più arrembante che riesce ad ottenere il raddoppio grazie al capitano Salomone che prima si procura il rigore, poi lo trasforma spiazzando il portiere. Secondo tempo confusionario senza occasioni se non qualche sporadico tiro dalla distanza ben disinnescati dai rispettivi estremi difensori.

Nel turno di giovedì il Russi sarà ospite del Castenaso mentre il Cattolica aspetterà tra le mura di casa il Medicina