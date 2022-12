Calcio 2a Cat: Santarcangelo, un tris per tornare al successo. San Clemente ko

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:22 - 04 Dicembre 2022

San Clemente - Santarcangelo 0-3



SAN CLEMENTE: 1 Ferri, 2 Barbanti, 3 Tasini, 4 Fiorini (60’ Tonini), 5 Epiceno (84’ Zalli), 6 Mazzini, 7 Ringucci (81’ Maltoni), 8 Riccardo (68’ Cappellini) , 9 Franchini (52’ Semprini), 10 Buffone, 11 Molari. A disp. 12 Raffaelli, 14 Raggini, 15 Perugini, 17 Andreini. All. Donati.

SANTARCANGELO: 1 Gregori, 2 Siboni, 3 Cipelletti, 4 Zavattini N., 5 Grossi, 6 Canarecci (59’ Fornari), 7 Nucci (77’ Azzurro), 8 Succi, 9 Zangoli (71’ Depaoli), 10 Semeraro (87’ Giudetti), 11 Molari (71’ Zavattini L).

A disp. 12 Bannini,13 Tosi Brandi,15 Foschi,17 Lombardi. All. Nicolini.



ARBITRO: Biagetti di Rimini.

MARCATORI: 9' e 14' Molari, 75' Semeraro

AMMONITI: Molari, Barbanti, Canarecci, Epiceno, Cipelletti, Nucci, Siboni, Fornari.



SAN CLEMENTE Dopo la sconfitta di domenica, i clementini per la prima volta, dalla terza giornata di campionato, non avevano la certezza matematica di essere primi in classifica. Il match si apre però subito con il vantaggio siglato da Molari con un tiro al volo su cross di Zangoli. Dopo soli 5 minuti è di nuovo Molari a segnare grazie a una grande azione di Zangoli e Succi. Nel secondo tempo, al 75', Depaoli dal fondo fa filtrare un pallone nel centro dell'area permettendo a Semeraro di segnare il gol che chiude la partita.