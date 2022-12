Calcio Promozione: Novafeltria, tornano sorriso e vittoria. Stella battuta 3-0

Sport

Novafeltria

| 17:05 - 04 Dicembre 2022

L'undici iniziale del Novafeltria.



Stella - Novafeltria 0-3



STELLA: Gentili, Fabbri L. (17' st Baffoni), Bonucci, Belicchi, Pivi (25' pt Zavaglia), Guidomei, Palladino (1' st Pompili), Cicchetti (35' st Marconi S.), Medi (38' st Piastra), Garcia Rufer, Raschi. A disp. Bascucci, Torri, Tommasini, Bedetti. All. Boldrini

NOVAFELTRIA: Golinucci, Soumahin (26' st Rinaldi), Pavani (12' st Pasolini), Castellani (32' st Crociani), Foschi, Amadei, Frihat, Baldinini, Collini, Toromani (26' st Mahmutaj), Vivo (26' st Radici). A disp. Burioni, Ceccaroni, Valdifiori, Semprini. All. Giorgi.



ARBITRO: Zannoni di Cesena.

RETI: 29' pt Toromani, 7' st Collini, 25' st Vivo.

AMMONITI: Soumahin.

NOTE: angoli 5-6, recupero 2' pt.



RIMINI Il Novafeltria torna alla vittoria con un convincente 3-0 sul campo della Stella. Primo squillo al 5' con Toromani, che si libera in dribbling e una volta in area calcia alto. Il centrocampista si rifà con gli interessi alla mezz'ora: da un angolo della Stella nasce una ripartenza del Novafeltria, Toromani riceve palla sulla sinistra, si accentra e calcia di potenza dal limite, infilando sul palo alla sinistra del portiere. Al 38' la Stella sfiora il pareggio sugli sivluppi di un angolo, con una carambola che per poco non porta ad una clamorosa autorete. Un minuto dopo punizione di Raschi che sfiora il palo.



A inizio ripresa la Stella sfiora il pari: Medi serve Zavaglia, che si libera e serve Cicchetti, che calcia sfiorando l'incrocio dei pali. Il Novafeltria replica raddoppiando, complice un errore del portiere Gentili, che nel rinviare con le mani serve Vivo: palla a Collini che infila con un pallonetto. Al 60' Baldinini serve Castellani a destra, cross sull'altro versante per Pasolini che a tu per tu con Gentili calcia fuori. Al 65' contropiede della Stella, Raschi salta Golinucci in uscita, ma da posizione defilata perde l'attimo del tiro: quando calcia, dopo aver superato di nuovo il portiere in recupero, Foschi di testa allontana. Al 70' arriva il tris del Novafeltria: Frihat per Baldinini che pennella per il colpo di testa vincente di Vivo. Sul terzo gol cala il sipario sulla partita, con la Stella che chiude in dieci per l'infortunio di Raschi a cambi già esauriti.